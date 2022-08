Riparte il Mondiale di Formula 1. Nel fine settimana si corre su una delle piste più amate dai piloti: Spa-Francorchamps. Dalle 15 il live streaming della conferenza stampa, che potrete seguire in diretta anche sul canale 207 e sulla nostra pagina Facebook. Tutto il weekend del GP del Belgio è live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING DALLE 15