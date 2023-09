Seconda tappa asiatica del Mondiale di Formula 1, nel weekend si corre a Suzuka. Dopo il successo della Ferrari e il flop Red Bull a Marina Bay, c'è attesa per capire che tipo di gara sarà in Giappone e se qualcosa è cambiato negli equilibri del campionato. Alle 12 la conferenza dei piloti in streaming su skysport.it. Tutto il fine settimana è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

