Doohan ma non solo: i figli d'arte in Formula 1

Jack Doohan è il nuovo pilota Alpine per la prossima stagione. Una passione per i motori trasmessa, per forza di cose, dal padre Mick, 5 volte campione del mondo nel Motomondiale. Il 21enne non è però l'unico 'figlio d'arte' che grazie a suo padre ha sviluppato l'amore per la Formula 1. Scopriamo insieme gli altri.

DOOHAN IN ALPINE: LE LINE-UP 2025