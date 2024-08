Norris (McLaren): “Ho sofferto tanto agli inizi in F1, i primi due anni e all’inizio del terzo: faticavo fino poi a imparare a gestire le cose. Ora non sono testa a testa con Max, ma ora so gestire la cosa meglio. Per cui, la pressione c’è ma sta a me gestirla nel modo in cui reputo di doverlo fare. Devo guidare e non pensare a fattori esterni. E in tal senso un weekend vale l’altro. Eccitazione e agitazione ci sono sempre prima della gara, ma devi capire come trasformare tutto in qualcosa di positivo"