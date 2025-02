MotoGP di nuovo in pista per il 1° giorno di test a Sepang. Brutta caduta per Martin in curva 2: il pilota Aprilia, dolorante al piede sinistro e alla mano destra, è stato portato in ospedale per ulteriori controlli. Incidente anche per Raul Fernandez (Trackhouse), che ha riporta la frattura del metacarpo della mano sinistra. Alle 15.30, sul canale 200, c'è 'Reparto Corse' per tutti gli approfondimenti. Il Mondiale inizia in Thailandia il 28 febbraio, LIVE su Sky e NOW

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SU MARTIN