Brutto incidente dopo 3 giri della Sprint Race di Formula 2: coinvolti Lindblad, Browning e Meguetounif. Ed è proprio la vettura di quest'ultimo che si ribalta due volte: attimi di tensione fino alla comunicazione del team che rassicura sulle condizioni del francese. Nessuna conseguenza anche per gli altri piloti. Gara a lungo interrotta: qui la fotosequenza e il VIDEO. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE IN F2 - F1, GP AUSTRIA: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE