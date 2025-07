Non è stato il finale di FP3 migliore per Gabriel Bortoleto e Oliver Bearman. Il brasiliano ha perso il controllo della sua Sauber durante un giro lanciato, finendo prima nell'erba e poi in ghiaia con la sospensione anteriore danneggiata. Più bizzarro invece l'incidente del rookie della Haas: blocca le gomme in pit-lane e finisce a muro. E al termine della sessione anche un stangata: 4 punti sulla patente e 10 posizioni in griglia per non aver rallentato sotto bandiera rossa

