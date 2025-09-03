E' il circuito che più ha ospitato in assoluto più GP del Mondiale di F1. Ma non solo: Monza, tra i tracciati permanenti in calendario, è l'autodromo europeo con più storia: è stato infatti costruito nel 1922. Qui, in 10 punti, quello che c'è assolutamente da sapere per arrivare preparati alla gara. E anche una 'maledzione' da sfatare. Tutto il weekend, in programma dal 5 al 7 settembre, è live su Sky e in streaming su NOW



A cura di Michele Merlino

CALENDARIO - IL CIRCUITO DI MONZA - "DRIVE TO MONZA"