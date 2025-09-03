Formula 1 GP Monza, le statistiche sulla gara in Italia: 10 cose da sapere
E' il circuito che più ha ospitato in assoluto più GP del Mondiale di F1. Ma non solo: Monza, tra i tracciati permanenti in calendario, è l'autodromo europeo con più storia: è stato infatti costruito nel 1922. Qui, in 10 punti, quello che c'è assolutamente da sapere per arrivare preparati alla gara. E anche una 'maledzione' da sfatare. Tutto il weekend, in programma dal 5 al 7 settembre, è live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Michele Merlino
- Monza è in assoluto il circuito che ha ospitato più GP valevoli per il Mondiale di F1: questo sarà il 75° (Monte Carlo '71, Silverstone '60). La F1 ha corso qui ogni anno tranne nel 1980 (il GP d'Italia allora fu disputato ad Imola).
- Monza, tra i circuiti permanenti in calendario, è l'autodromo europeo con più storia: è stato costruito nel 1922. (Nurburgring 1927; Spa, non permanente, iniziò l'attività nel 1922, ma era ricavato dalle statali che collegavano Malmedy, Stavelot e Francorchamps).
- Il primo GP d’Italia non si svolse a Monza, bensì sul circuito di Montichiari (Brescia), nel 1921.
- Il record di vittorie è condiviso da Michael Schumacher e Lewis Hamilton: 5 a testa. Lewis ha raggiunto Schumacher nel 2018.
- Il pilota con più pole è Hamilton a quota 7, seguito da Fangio e Senna a 5.
- "5x5 e maledizione": 5 poleman diversi a Monza nelle ultime 5 edizioni: Hamilton, Verstappen, Leclerc, Sainz, Norris: nessuno di loro ha vinto il GP
- La Ferrari domina le statistiche dei team con 23 pole e 20 vittorie, record assoluti per un team in un circuito. Segue la McLaren con 12 pole e 11 vittorie.
- 4 interventi negli ultimi 10 anni: 2018 (incidenti al via); 2020 (incidente di Magnussen, quindi interruzione per l’incidente di Leclerc); 2021 (tamponamento di Sainz a Giovinazzi al primo giro; ci furono anche due Virtual Safety Car); 2022 (una VSC per Vettel e una SC per Ricciardo fermi in pista).