F1, GP Qatar: chi ha chiuso in testa al primo giro ha poi vinto la gara

Il GP del Qatar, in cui si correrà questo fine settimana, presenta un dato molto interessante in vista della gara di domenica alle 17: in tutte le tre edizioni disputate, il pilota che ha concluso il primo giro davanti a tutti ha poi vinto la gara. Non ci credi? Dai un occhio qui. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino

LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE

