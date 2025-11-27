F1, GP Qatar: chi ha chiuso in testa al primo giro ha poi vinto la gara
Il GP del Qatar, in cui si correrà questo fine settimana, presenta un dato molto interessante in vista della gara di domenica alle 17: in tutte le tre edizioni disputate, il pilota che ha concluso il primo giro davanti a tutti ha poi vinto la gara. Non ci credi? Dai un occhio qui. Tutto il weekend è live su Sky e in streaming su NOW
Dati di Michele Merlino
- Leader al primo giro: Lewis Hamilton
- Vincitore della gara: Lewis Hamilton
- Leader al primo giro: Max Verstappen
- Vincitore della gara: Max Verstappen
- Leader al primo giro: Max Verstappen
- Vincitore della gara: Max Verstappen
- Proprio così. Un dato del genere è infatti presente anche sulla pista che chiuderà la stagione 2025 di F1 (e che magari sarà decisiva per il titolo Mondiale). In 13 casi su 16, infatti, il pilota in testa al primo giro a Yas Marina ha poi vinto il GP. Le eccezioni vedono tutte protagonista Lewis Hamilton, nel 2009 (ritiro), nel 2012 (ritiro) e nel 2021.