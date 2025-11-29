Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo la Sprint Race in Qatar
Oscar Piastri vince la Sprint Race in Qatar. L'australiano accorcia su Norris, che domani però ha il primo match point a disposizione per diventare campione del mondo. Di seguito le classifiche aggiornate. Tutto il weekend della F1 in Qatar live su Sky e in streaming su NOW
- Oscar Piastri domina la Sprint in Qatar e vince davanti a George Russell e a Lando Norris. 4°, invece, Verstappen seguito dal compagno Tsunoda e da Antonelli
- In difficoltà le Ferrari: Leclerc chiude 13°, Hamilton 17°
- McLaren 770 punti *
- Mercedes 441
- Red Bull 400
- Ferrari 378
- Williams 122
- RB 90
- Aston Martin 74
- Haas 73
- Kick Sauber 68
- Alpine 22