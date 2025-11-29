Offerte Black Friday
Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori dopo la Sprint Race in Qatar

Oscar Piastri vince la Sprint Race in Qatar. L'australiano accorcia su Norris, che domani però ha il primo match point a disposizione per diventare campione del mondo. Di seguito le classifiche aggiornate. Tutto il weekend della F1 in Qatar live su Sky e in streaming su NOW

F1, SPRINT QATAR: CRONACA E HIGHLIGHTS

Le classifiche dopo la Sprint Race in Qatar

Oscar Piastri vince la Sprint Race in Qatar. L'australiano accorcia su Norris, che domani però ha...

