Countdown F1: alle 14 il GP che assegna il titolo

Formula 1, oggi il GP Abu Dhabi: orari tv e ultime news da Yas Marina

Ad Abu Dhabi si decide il Mondiale piloti 2025 di F1 con Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri protagonisti. L'olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due McLaren. Qui le ultime news in vista della gara, da seguire LIVE alle 14 su Sky e in streaming su NOW

COMBINAZIONI MONDIALI -  GUIDA TV

Da -104 a -12: la clamorosa rimonta di Verstappen

Il 31 agosto dopo il Gran Premio d’Olanda, nella classifica del Mondiale piloti, Max Verstappen...

La griglia di partenza del GP di Abu Dhabi

Max Verstappen conquista l'ultima pole position della stagione ad Abu Dhabi, precedendo i rivali...

Hamilton ancora fuori nel Q1: tutti gli eliminati

Ancora un'eliminazione al Q1 per Lewis Hamilton: il pilota della Ferrari scatterà nell'ultima...

La fotosequenza dell'incidente di Hamilton in FP3

Incidente per il pilota della Ferrari, che a 30 minuti dalla fine delle prove libere 3 ad Abu...

    F1, atto finale: oggi alle 14 la gara decisiva

    F1 in pista per l'attesissimo finale di stagione con il GP di Abu Dhabi, è la sfida che decreterà...

    F1, la lettera da usare per non perdersi la gara

    Questa domenica avete impegni che volete rimandare per non perdervi la gara di Yas Marina? Nessun...

    Hamilton: "Vettura difficile da guidare"

    Lewis Hamilton commenta la seconda sessione di libere di Abu Dhabi, dopo aver lasciato nelle FP1...