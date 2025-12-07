Countdown F1: alle 14 il GP che assegna il titolo

Formula 1, oggi il GP Abu Dhabi: orari tv e ultime news da Yas Marina
Ad Abu Dhabi si decide il Mondiale piloti 2025 di F1 con Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri protagonisti. L'olandese della Red Bull parte in pole, seguito dai due McLaren. Qui le ultime news in vista della gara, da seguire LIVE alle 14 su Sky e in streaming su NOW
- È il giorno del GP di Abu Dhabi, ultima gara dell'anno e soprattutto quella decisiva per il Mondiale piloti. Tre in lotta: Norris, leader della classifica, Verstappen (a -12 punti da Lando) e Piastri (a -16 dal compagno di squadra). Una gara tutta da vivere: si parte alle 14, ovviamente LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Max Verstappen partirà davanti a tutti dopo la pole position conquistata nella giornata del sabato. In prima fila con lui ci sarà Lando Norris, seguito da Oscar Piastri. Poi Russell e Leclerc, 5°. Solo 14° invece Antonelli, mentre Hamilton scatterà 16°.
- Lunghezza: 5.281 metri
- Giri del GP: 58
- Curve: 16
- Giro record: Kevin Magnussen (Haas, 2024) in 1:25.637
- Inaugurazione: 2009
- Per l'ultima gara dell'anno, per quel che riguarda le gomme saranno utilizzate la C3, C4 e C5. Storicamente il circuito di Yas Marina genera del graining sui pneumatici ma già dallo scorso anno il fenomeno pare essere limitato. Fattore che potrebbe permettere alla Soft, normalmente utilizzata solo nella sessione di qualifica, di essere una gomma con cui poter costruire una strategia di gara.
- Tempo soleggiato.
- Vento moderato da nord.
- Temperatura: 26°C.
- Massima: 26°C
- Ore 10.10: F2 – Feature Race
- Ore 12.30: Paddock Live
- Ore 14: F1 - Gara
- Ore 16: Paddock Live
- Ore 16.30: Debriefing
- Ore 17: Notebook
- Ore 17.15: Race Anatomy
- Primi passaggi della repliche alle ore: 18.30 e 22 del 7 dicembre