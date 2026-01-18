F1, che fine hanno fatto: dove corrono oggi gli ex piloti del Circus
Logan Sargeant, ex pilota Williams nel 2023 e 2024, torna a tempo pieno nel motorsport: nel 2026 correrà con Proton Competition nel WEC, dove nel 2027 sarà uno dei piloti di Ford in Hypercar. Ma dove corrono oggi i drivers con un passato nel Circus? Ecco la lista dal 2020 ad oggi
- In Formula 1 dal 2023 a metà 2024 con Williams
- Annunciato pilota di Proton Competition nel WEC per il 2026 e di Ford Hypercar nel WEC per il 2027. Questo mese correrà anche la 24 Ore di Daytona con Era Motorsport
- In Formula 1 nel 2017 con Sauber e dal 2019 al 2021 con Alfa Romeo
- Oggi corre nel WEC con Ferrari (Hypercar), dove si è laureato campione nel 2025, ed è pilota di riserva Ferrari in F1
- In Formula 1 dal 2021 al 2025 con AlphaTauri, Racing Bulls e Red Bull
- Nel 2026 sarà il pilota di riserva Red Bull e Racing Bulls
- In Formula 1 dal 2022 al 2024 con Alfa Romeo e Sauber
- Nel 2026 sarà pilota di riserva Cadillac in F1
- In Formula 1 dal 2014 al 2020 e dal 2022 al 2024 con McLaren, Renault e Haas
- Oggi corre nel WEC con BMW M Team WRT e nell'IMSA SportsCar Championship con BMW M Team RLL
- In Formula 1 dal 2022 al 2023 con Williams e AlphaTauri
- Oggi corre nel WEC con Toyota e in Formula E con Mahindra
- In Formula 1 dal 2021 al 2022 con Haas
- Nel 2026 correrà in Indycar con Rahal Letterman Lanigan Racing
- In Formula 1 nel 2009 e dal 2012 al 2020 con Renault, Lotus e Haas
- Questo mese correrà la 24 Ore di Daytona con Riley Motorsports. Al momento non si conoscono altri piani per la stagione