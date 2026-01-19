Offerte Sky
F1, Ferrari 2026: Lewis Hamilton e Charles Leclerc con la nuova tuta della Scuderia. FOTO

NUOVO LOOK fotogallery
7 foto

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto SF-26, la Scuderia di Maranello ha svelato sui social lan tuta che Lewis Hamilton e Charles Leclerc indosserano nel Mondiale 2026. Qui le FOTO e il VIDEO con tutti i dettagli,. Il campionato di f1 scatterà nel weekend dell'8 marzo da Melbourne: live su sky e in streaming su NOW

HAMILTON-LECLERC: VIDEO DELLE NUOVE TUTESF-26, QUANDO VERRA' SVELATA 

