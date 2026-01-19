F1, Ferrari 2026: Lewis Hamilton e Charles Leclerc con la nuova tuta della Scuderia. FOTO
A pochi giorni dalla presentazione ufficiale della nuova stagione e soprattutto della nuova monoposto SF-26, la Scuderia di Maranello ha svelato sui social lan tuta che Lewis Hamilton e Charles Leclerc indosserano nel Mondiale 2026. Qui le FOTO e il VIDEO con tutti i dettagli,. Il campionato di f1 scatterà nel weekend dell'8 marzo da Melbourne: live su sky e in streaming su NOW
HAMILTON-LECLERC: VIDEO DELLE NUOVE TUTE- SF-26, QUANDO VERRA' SVELATA
- Tanto rosso ovviamente, ma il bianco resta sulle nuove tute Ferrari per la F1 2026. La Ferrari ha svelato il look con cuio vedremo i suoi pilotin in giro per il Mondo nel campionato 2026 che scatterà a marzo in Australia (diretta Sky e streaming su NOW).
- Copme detto, il colore rosso ovviamente resta l'assoluto protagonista. Ma resta il bianco che è presente nella parte superiore, all'altezza delle spalle, e avvolge tutto il collo.