Il team principal della Ferrari dopo la presentazione della SF-26: "Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l'inizio di un percorso completamente nuovo. Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende".

Con un video condiviso sui social, seguito dallo shakedown sulla pista di Fiorano per Leclerc e Hamilton, la Ferrari ha presentato la nuova SF-26, la monoposto che segna l'inizio di una nuova era considerando i regolamenti che cambieranno la Formula 1 a partire da questa stagione. A spiegare le caratteristiche della nuova rossa è il team principal Frederic Vasseur: "La SF-26 segna l'inizio di un nuovo ciclo per la Formula 1 e per Ferrari che propone, nello stesso anno, nuove regole per il telaio, per la power unit, nuovi carburanti e gomme con caratteristiche differenti. Questa vettura è il risultato di un grande lavoro di squadra e segna l’inizio di un percorso completamente nuovo, costruito su regole diverse che vede tutti i concorrenti dover fare i conti con non poche incognite. Il team è allineato e più unito che mai in vista della stagione che ci attende. Dalla settimana prossima a Barcellona cominceremo il lavoro di comprensione e validazione della vettura. In questa prima fase la priorità sarà imparare quanto più possibile e iniziare a costruire basi solide sulle quali il lavoro in vista dell’inizio della stagione".