F1, shakedown Barcellona: il primo acuto della Red Bull e una Mercedes che inizia bene

MONDIALE 2026
Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

Su una pista umida e con temperature rigide, si è conclusa la prima giornata dello shakedown che ha inaugurato la nuova era della F1. Il miglior tempo di Hadjar su Red Bull è 5'' più lento del miglior crono di Norris delle prime libere dell'anno scorso, con la Mercedes che sembra aver già iniziato di buon passo guardando ai giri messi insieme da Antonelli e Russell. Nel Day-2 tocca alla Ferrari. Il Mondiale scatterà dal 6-8 marzo in Australia: tutto live su Sky e in streaming su NOW

DAY-1 BARCELLONA - FOTO

Anche un po' coperta da mistero e parziale silenzio la prima settimana di shakdown della Formula 1 a Barcellona ha preso il via, con i primi sette team - su undici - che hanno deciso di scendere in passerella fin da subito, nonostante pista umida e classiche temperature invernali. Macinare chilometri in questa fase è un'obbligo. Queste neonate e nuovissime monoposto, insieme alle power unit, hanno la necessità di essere prima testate in resistenza e quindi affidabilità. Anche la raccolta dati per verificare la correlazione con i simulatori è fondamentale visti i progetti inediti.

Al di là di qualche sporadica bandiera rossa la paura di vedere le problematiche del 2014 quando debuttarono i motori ibridi sembra scongiurata. Anche se dopo il forfait totale della Williams, anche l'Aston Martin, visti gli iniziali problemi di installazione della power unit Honda nel nuovo telaio, scenderà in pista solo le ultime due giornate di test.

Leggi anche

Shakedown Barcellona, è di Hadjar il Day-1

Tra le squadre che non hanno ancora girato ora tocca alla Ferrari, poi alla McLaren. Dopo lo shakedow di Maranello le giornate di Barcellona saranno già propedeutiche per il primo sviluppo della SF-26 in vista della doppia settimana di test in Bahrain e della gara inaugurale dell’Australia.

Vedi anche

Shakedown Barcellona, le FOTO della prima giornata

Nonostante le importanti misure di sicurezza imposte intorno e dentro la pista qualche tempo cronometrico è scappato: il miglior tempo di Hadjar con la Red Bull è per ora cinque secondi più lento del miglior tempo di Norris delle prime libere dell'anno scorso. Con la Mercedes che sembra aver già iniziato di buon passo guardando ai giri messi insieme da Antonelli e Russell. Ma certi confronti sono inutili. al Montmelò è davvero iniziata una nuova era.

