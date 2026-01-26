La F1 comincia a girare: i test di Barcellona LIVE

Squadre in pista per cinque giornate di uno shakedown collettivo prima dei test ufficiali in programma a febbraio in Bahrain. Ferrari e McLaren in pista da martedì 27, Williams invece ha annunciato il forfait. Qui la cronaca live per raccontare questo primo concreto passo verso il Mondiale, aspettando il via in Australia nel weekend del 6-8 marzo. Tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW

F1 2026, IL CALENDARIO - LE SPRINT - COME CAMBIA LA F1