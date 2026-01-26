La F1 comincia a girare: i test di Barcellona LIVE

F1 2026, test a Barcellona: la prima giornata in diretta live
Squadre in pista per cinque giornate di uno shakedown collettivo prima dei test ufficiali in programma a febbraio in Bahrain. Ferrari e McLaren in pista da martedì 27, Williams invece ha annunciato il forfait. Qui la cronaca live per raccontare questo primo concreto passo verso il Mondiale, aspettando il via in Australia nel weekend del 6-8 marzo. Tutto il campionato sarà live su Sky e in streaming su NOW
Non ci sarà sicuramente la Williams a Barcellona
Non vedremo Sainz e Albon girare a Barcellona. La Williams, infatti, nei giorni scorsi ha annunciato al sua assenza da questo shakedown collettivo sul tracciato catalano.
Aston Martin in ritardo
La AMR26 potrebbe debuttare solo giovedì a Barcellona. Come raccontato da Roberto Chinchero su Motorsport.com "dopo l’assenza annunciata della Williams, emergono difficoltà anche per la squadra di Silverstone. Alonso e Stroll potrebbero scendere in pista nella terza giornata di prove nella migliore delle ipotesi, ma c'è il rischio concreto che debbano aspettare la quarta".
Da Barcellona al Bahrain: la F1 corre verso il nuovo Mondiale
Con alcuni team, tra cui i campioni del mondo della McLaren, a dover ancora presentare la propria monoposto, per la Formula 1 è già tempo di andare in pista. La nuova era del Mondiale, tra nuove monoposto e regole tecniche, fa il suo debutto sulla pista di Barcellona per cinque giorni di test privati - più correttamente uno shakedown collettivo - dal 26 al 30 gennaio.
Shakedown collettivo a Barcellona: Ferrari dal 27 gennaio, Williams assente
Per loro natura, i test privati non consentiranno di osservare al grande pubblico granché dei dettagli della nuove monoposto. Sarà però il primo banco di prova per i team, ognuno dei quali avrà a disposizione tre giorni di lavoro sul tracciato catalano. Sappiamo che la Ferrari girerà con la neonata SF-26 da martedì 27 gennaio al 29, mentre la Williams ha annunciato la propria totale assenza da questa tornata di collaudi. Come la Rossa, anche la McLaren salterà il Day-1.
Programma e orari dei test F1 a Barcellona
Cinque giorni a porte chiuse dal 26 gennaio, tre a disposizione di ciascuna squadra. Il via alle 8 e la bandiera a scacchi alle 17 con una pausa a metà giornata. Su Skysport.it vi racconteremo questo primo assaggio di stagione attraverso il nostro liveblog, per raccogliere dettagli e sensazioni, ma anche per riepilogare cosa cambia con il Mondiale che scatta nel weekend 6-8 marzo in Australia (live su Sky e in streaming su NOW).
Tutti gli appuntamenti verso il Mondiale 2026
- Dal 26 al 30 gennaio shakedown collettivo a Barcellona (tre giorni per ogni team).
- Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.