Ferrari, a Barcellona i primi 'passi' della SF-26: la seconda giornata dello shakedown

Mara Sangiorgio

Mara Sangiorgio

La pioggia ha fermato il lavoro di tutti tranne che di Ferrari e Red Bull a Barcellona. Ma se la squadra capitanata da Mekies aveva già approfittato dell'asfalto asciutto di lunedì per cominciare a stressare soprattutto la prima vera power unit fatta in casa, la SF-26 ha mosso i suoi primi km ufficiali, con Leclerc e Hamilton a passarsi il testimone al volante. Il campionato scatterà nel weekend del 6-8 marzo live su Sky e in streaming su NOW

Una pista... per due. La pioggia ha fermato il lavoro di tutti tranne che di Ferrari e Red Bull a Barcellona. Ma se la squadra capitanata da Laurent Mekies aveva già approfittato dell'asfalto asciutto di lunedì per cominciare a stressare sopratutto la prima vera power unit fatta in casa, la SF-26 ha mosso i suoi primi chilometri ufficiali, con Leclerc e Hamilton a passarsi il testimone al volante. Ritrovare certi automatisimi ma soprattutto trovarne di nuovi è una delle priorità per il monegasco.

"Bello essere tornati in macchina. Queste auto sono veramente nuove, molto molto diverse rispetto a quelle che ho guidato finora. Stiamo cercando di capire se tutto funziona correttamente e  cosa no. Non siamo focalizzati sulla performance, stiamo guardando i nuovi sistemi se funzionano e lo fanno. E quindi stiamo portando avanti i nostri piani". ha detto Leclerc.

Leclerc: "Debutto ok, speriamo sia il nostro anno"

E' ancora troppo presto per tante cose, quindi anche girare sull'acqua e in condizioni che l'anno scorso hanno generato un po' di grattacapi alla Ferrari non è stato di certo tempo sprecato.

Anche per Max Verstappen sono stati i primi chilometri con la RB22. Il quattro volte campione del mondo non ha girato molto, solo 27 giri, ma dal box trapela cauto ottimismo per il debutto del nuovo e acerbo pacchetto. Ancora un rinvio invece per i e il campione del mondo. Ma il tempo stringe e ora tocca anche lui, tornare in pista con le spalle larghe da numero uno ma con le stesse incertezze di tutti.

