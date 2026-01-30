F1, Antonelli dopo lo shakedown a Barcellona: "Ora il Bahrain con fiducia e speranza"MERCEDES
Il 19enne pilota italiano al termine dell'attività della Mercedes a Barcellona: "Abbiamo fatto tanti giri e dono felice perché ho imparato molto sulla macchina. Ora non vedo l’ora di andare in Bahrain per i test. L'obiettivo principale era provare i long run, ma provato anche altro". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW
"È stato un buono shakedown. Abbiamo fatto tanti giri. Sono felice perché ho imparato molto sulla macchina e ora non vedo l’ora di andare in Bahrain.
L'obiettivo principale era provare i long run, ma abbiamo provato anche altre modalità per capire il comportamento della batteria". Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, al termine del Day-4 dello shakedown collettivo a Barcellona, ultimo per il suo team: "Nella giornata conclusiva ci siamo concentrati sul lavoro con le soft per capire come rispondeva la power unit con una velocità maggiore".
Antonelli verso i test in Bahrain: "Andiamo con convinzione e speranza"
"Andiamo in Bahrain con una buona convinzione e speranze alte perché sono stati giorni positivi. Abbiamo avuto dei problemi, certo, ma siamo stati capaci di risolverli. Siamo sicuri che in Bahrain andremo meglio perché abbiamo ora una migliore comprensione della macchina", ha aggiunto il 19enne pilota italiano. "Ci siamo concentrati su noi stessi in questo giorno, difficile fare un raffronto con gli altri e difficile dire quanto siamo veloci rispetto agli altri. Ci siamo concentrati sul mettere a posto tutto in maniera tale da poter capire come estrarre il massimo potenziale dalla macchina".