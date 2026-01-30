Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Antonelli dopo lo shakedown a Barcellona: "Ora il Bahrain con fiducia e speranza"

MERCEDES

Il 19enne pilota italiano al termine dell'attività della Mercedes a Barcellona: "Abbiamo fatto tanti giri e dono felice perché ho imparato molto sulla macchina. Ora non vedo l’ora di andare in Bahrain per i test. L'obiettivo principale era provare i long run, ma provato anche altro". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

"È stato un buono shakedown. Abbiamo fatto tanti giri. Sono felice perché ho imparato molto sulla macchina e ora non vedo l’ora di andare in Bahrain.

L'obiettivo principale era provare i long run, ma abbiamo provato anche altre modalità per capire il comportamento della batteria". Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, al termine del Day-4 dello shakedown collettivo a Barcellona, ultimo per il suo team: "Nella giornata conclusiva ci siamo concentrati sul lavoro con le soft per capire come rispondeva la power unit con una velocità maggiore".

Antonelli verso i test in Bahrain: "Andiamo con convinzione e speranza"

"Andiamo in Bahrain con una buona convinzione e speranze alte perché sono stati giorni positivi. Abbiamo avuto dei problemi, certo, ma siamo stati capaci di risolverli. Siamo sicuri che in Bahrain andremo meglio perché abbiamo ora una migliore comprensione della macchina", ha aggiunto il 19enne pilota italiano. "Ci siamo concentrati su noi stessi in questo giorno, difficile fare un raffronto con gli altri e difficile dire quanto siamo veloci rispetto agli altri. Ci siamo concentrati sul mettere a posto tutto in maniera tale da poter capire come estrarre il massimo potenziale dalla macchina".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Shakedown, Leclerc in testa: quarta giornata LIVE

live f1

Quinta e ultima giornata a Montmeló per i team che hanno mosso i primi passi verso il nuovo...

F1, test Barcellona: guida all'ultima giornata

LA GUIDA

Team in pista per l'ultima della cinque giornate di test privati (più precisamente uno shakedown...

Hamilton: "Capito di più dove siamo, miglioriamo"

FERRARI

Il pilota britannico al termine della quarta giornata dello shakedown in Catalunya: "Abbiamo...

Lawson: "Stiamo facendo grandi progressi"

RACING BULLS

Il pilota neozelandese della Racing Bulls dallo shakedown di Barcellona: "Crescono anche gli...

Day-4 a Russell. L'Aston nera debutta e si ferma

SHAKEDOWN F1

Va in pista con Stroll nel finale ma si ferma subito la prima Aston di Newey, che per ora è tutta...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS