Il 19enne pilota italiano al termine dell'attività della Mercedes a Barcellona: "Abbiamo fatto tanti giri e dono felice perché ho imparato molto sulla macchina. Ora non vedo l’ora di andare in Bahrain per i test. L'obiettivo principale era provare i long run, ma provato anche altro". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

"È stato un buono shakedown. Abbiamo fatto tanti giri. Sono felice perché ho imparato molto sulla macchina e ora non vedo l’ora di andare in Bahrain.

L'obiettivo principale era provare i long run, ma abbiamo provato anche altre modalità per capire il comportamento della batteria". Così Kimi Antonelli, pilota della Mercedes, al termine del Day-4 dello shakedown collettivo a Barcellona, ultimo per il suo team: "Nella giornata conclusiva ci siamo concentrati sul lavoro con le soft per capire come rispondeva la power unit con una velocità maggiore".