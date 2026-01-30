Audi F1, il capo progetto Binotto: "Ci sono stati problemi, non drammatici"AUDI
Il responsabile tecnico e operativo del progetto su alcune difficoltà avute nello shakedown di Barcellona: "L'affidabilità è sempre molto critica. Abbiamo avuto diversi problemi – piccoli, non drammatici – ma ci sono molti aspetti positivi e guardiamo avanti". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW
"Più corriamo, più impariamo e credo che siamo davvero in quella fase". Sono le parole di Mattia Binotto, capo progetto dell'Audi, a margine dell'ultima giornata dello shakedown collettivo di Barcellona. "Sappiamo che per noi c'è molto da costruire e molto da crescere - ha aggiunto -. Questi tre giorni di corsa sono stati molto importanti. Stiamo andando bene per il punto in cui ci troviamo nel nostro percorso".
Binotto: "L'affidabilità è sempre molto critica"
"L'affidabilità è sempre molto critica. Abbiamo avuto diversi problemi – piccoli, non drammatici – ma ci sono molti aspetti positivi e guardiamo avanti", ha concluso Binotto.