F1, Russell dopo lo shakedown di Barcellona: "E' una Mercedes bella da guidare"

MERCEDES

Il britannico al termine dello shakedown Mercedes in Catalunya: "Giornate positive, ci stiamo concentrando su noi stessi. E' una macchina bella da guidare". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

SHAKEDOWN F1: DAY-1 - DAY-2 - DAY-3 - DAY-4 - DAY-5

"Settimana molto positiva. Macchina bella da guidare, non abbiamo avuto grossi problemi e abbiamo fatto molti giri. Questo era l’importante", così George Russell ha parlato della sua Mercedes W17 al termine dello shakedown di Barcellona. "La macchina finora ha lavorato bene ma non abbiamo ancora indicazioni sulla reale potenzialità. In Bahrain faremo quel tipo di lavoro lì", ha aggoiunto.

Russell: "Concentrati su noi stessi, specie sulla Power Unit"

"Ci siamo concentrati solo su noi stessi, specialmente sul lato Power Unit. Tre giorni su una stagione di 24 gare non sono sufficienti per capirne il funzionamento e dove può faticare".

