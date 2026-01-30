Il britannico al termine dello shakedown Mercedes in Catalunya: "Giornate positive, ci stiamo concentrando su noi stessi. E' una macchina bella da guidare". Il Mondiale avrà inizio l'8 marzo, tutto live su Sky e in streaming su NOW

"Settimana molto positiva. Macchina bella da guidare, non abbiamo avuto grossi problemi e abbiamo fatto molti giri. Questo era l’importante", così George Russell ha parlato della sua Mercedes W17 al termine dello shakedown di Barcellona. "La macchina finora ha lavorato bene ma non abbiamo ancora indicazioni sulla reale potenzialità. In Bahrain faremo quel tipo di lavoro lì", ha aggoiunto.