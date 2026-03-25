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F1, Mercedes a Suzuka con un lupo sull'ala: gli occhi si muovono! Kimi e Wolff...

LA 'BELVA' W17 fotogallery
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La W17 di Antonelli e Russell si trasforma in una 'belva' in occasione del GP del Giappone, terza prova del Mondiale di Formula 1. Sull'ala anteriore spunta un lupo che rende la monoposto ancora più aggressiva. Ma c'è un preciso motivo per questa scelta. E l'abbigliamento della squadra è imperdibile! Il weekend LIVE su Sky e in streaming su NOW

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