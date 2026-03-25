F1, Mercedes a Suzuka con un lupo sull'ala: gli occhi si muovono! Kimi e Wolff...
La W17 di Antonelli e Russell si trasforma in una 'belva' in occasione del GP del Giappone, terza prova del Mondiale di Formula 1. Sull'ala anteriore spunta un lupo che rende la monoposto ancora più aggressiva. Ma c'è un preciso motivo per questa scelta. E l'abbigliamento della squadra è imperdibile! Il weekend LIVE su Sky e in streaming su NOW
- Un lupo spunta a Suzuka sull'ala anteriore della Mercedes e rende la W17 incredibilmente aggressiva! E lo sono anche i protagonisti del team, da Kimi a Russell e fino a... Wolff
- La scelta il frutto di una strategia di marketing: l'iniziativa rientra in una campagna promozionale legata a Y-3, marchio legato ad Adidas, guidato dallo stilista giapponese Yohji Yamamoto.
- E attenzione al dettaglio degli occhi che si muovono (foto 6) con il movimento dell'ala stessa! E l'abbigliamento della squadra...