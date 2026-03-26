Chi sono i 10 piloti che hanno guadagnato più posizioni al primo giro? Il profilo Instagram 'Deffo Motori' ha stilato la classifica dopo 3 partenze (2 Gran Premi e una Sprint). Spoiler: i due ferraristi non sono sul podio. Il weekend del GP Suzuka in diretta su Sky e in streaming su NOW

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