Formula 1, oggi il GP Miami: orari tv e ultime news dagli Usa
I temporali in arrivo su Miami hanno imposto un cambiamento nell'orario della gara: il via alle 19 italiane (e non più alle 22). Dalla pole scatta Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Qui tutte le informazioni per arrivare 'preparati' alla quarta gara del Mondiale di F1 2026. La domenica della F1 in Florida sarà sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW
- Cambia l'orario del GP Miami a causa di temporali previsi sulla città della Florida: gara anticipata alle 19 (13 locali) rispetto alle iniziali 22. Tutto è stato deciso dopo una riunione tenutasi al termine delle qualifiche di ieri. "A seguito di discussioni tra Fia, Fom e l'organizzatore del Gran Premio, è stata presa la decisione di anticipare la partenza del GP alle ore 13:00 locali, a causa di forti temporali annunciati in prossimità dell'orario di partenza originario"
- F2 Feature Race alle ore 15.25
- Paddock LIVE alle ore 17.30
- GP Miami di F1 alle ore 19.00
- Paddock LIVE alle ore 21.00
- Notebook alle ore 22
- Race Anatomy alle ore 22.15
- Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del GP di Miami, la terza consecutiva dopo Cina e Giappone. Il pilota bolognese ha così eguagliato Senna e Schumacher. Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton.
- A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista
- Nome circuito: Miami International Autodrome
- Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
- Lunghezza: 5.412 m
- Curve: 19
- Giri del GP: 57