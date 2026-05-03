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Formula 1, oggi il GP Miami: orari tv e ultime news dagli Usa

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I temporali in arrivo su Miami hanno imposto un cambiamento nell'orario della gara: il via alle 19 italiane (e non più alle 22). Dalla pole scatta Antonelli, poi Verstappen e Leclerc. Qui tutte le informazioni per arrivare 'preparati' alla quarta gara del Mondiale di F1 2026. La domenica della F1 in Florida sarà sempre in diretta su Sky e in streaming su NOW

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