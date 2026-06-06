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F1, Monaco tra bellezza e adrenalina in pista: 10 motivi per non perdere nulla del GP

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Contesto glamour e chic, stradine che non perdonano e adrenalina che sale con la velocità: ecco dieci motivi per cui non perdersi nulla del weekend di Monte-Carlo.  Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Niccolò Severini

F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE

 

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