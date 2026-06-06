F1, Monaco tra bellezza e adrenalina in pista: 10 motivi per non perdere nulla del GP
Contesto glamour e chic, stradine che non perdonano e adrenalina che sale con la velocità: ecco dieci motivi per cui non perdersi nulla del weekend di Monte-Carlo. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
A cura di Niccolò Severini
F1, GP MONACO: LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE
- Storia e tradizione della Formula 1 si fondono al presente e all’ambizioni di aggiungere al palmares uno dei gioielli della corona del motorsport. Non c’è un altro posto come il Principato
- Da nessun’altra parte il sabato ha un peso specifico così elevato. La qualifica a Monaco non finisce mai, fino all’ultimo millesimo di secondo tutto cambia. Il ritmo è quel “flow” per accorciare sempre di più la distanza tra gomme e barriere per trovare il limite e prendersi la pole position
- I tifosi della Rossa si sono fatti la bocca nel venerdì del Principato. Doppio 1-2 nelle prime due libere, una macchina che nel lento e in trazione dà il meglio di sé: il motore non conta, il telaio sì. E Monte-Carlo è la chance più concreta per vedere la Ferrari tornare a vincere
- Rinnovo annunciato tra le stradine di casa per Leclerc, dominate dai balconi su cui guardava le macchine sfrecciare e sognava di guidare quella Rossa. Una sola vittoria, ma tre pole: nessuno conosce i limiti di questa pista come lui
- Un Hamilton completamente diverso quello uscito da Montreal con il secondo posto. Ha lanciato la sfida: “Sono pronto a prendermi la prima vittoria in Ferrari”. Venerdì incoraggiante, sfida interna adrenalinica e l’esperienza: qui il Sir ha già vinto tre volte, sa come si fa
- Lo scorso anno a Monaco è cominciata la difficile stagione europea di Antonelli. Ora ci arriva da leader del mondiale e maturato e si sente più a suo agio: Monte-Carlo può essere una (prima) consacrazione
- Il campionato entra nel vivo e Russell è indietro: ha provato a mettere pressione al compagno: “Può solo perderlo”. Kimi ha ributtato la palla dall’altro lato del campo: “Mi viene da ridere. Perdere cosa che non ho vinto niente?”. Anche con le parole giuste si indirizzano i campionati: sfida totale
- La prestazione pura lascia spazio a qualità e talento: e Max non è secondo a nessuno. Qui Verstappen può tornare ad esaltarsi e lasciare indietro spettri e polemiche di queste F1 2026 mal digerite
- Stessa antifona del punto precedente. Monaco regala sorprese e chance a qualche underdog, vediamo chi sarà il prescelto
- Macchine più strette e leggere, più nervose da controllare. Che sia tornato il momento di vedere dei sorpassi anche per le strade del Principato?