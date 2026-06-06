A Monaco, la Sprint Race in Formula 3 regala emozioni e confusione, con un'interruzione per bandiera rossa dopo un solo giro di gara e una Safety Car mandata in pista dopo 5 minuti dalla ripresa della corsa. A trionfare è Yamakoshi, seguito da Xie e Del Pino. Le foto e il racconto di quel che è successo a Montecarlo: tutto il weekend nel Principato è LIVE su Sky e in streaming su NOW

A cura di Lucio Rizzica

F1, ALLE 12:30 LE FP3 LIVE