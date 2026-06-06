Traffico e incidenti in F3: caos nella Sprint di Monaco. FOTO
A Monaco, la Sprint Race in Formula 3 regala emozioni e confusione, con un'interruzione per bandiera rossa dopo un solo giro di gara e una Safety Car mandata in pista dopo 5 minuti dalla ripresa della corsa. A trionfare è Yamakoshi, seguito da Xie e Del Pino. Le foto e il racconto di quel che è successo a Montecarlo: tutto il weekend nel Principato è LIVE su Sky e in streaming su NOW
A cura di Lucio Rizzica
- Dopo la qualifica con pole di Théophile Naël (Campos) e la penalità di tre posizioni in griglia in entrambe le gare del week end inflitta a Noah Strømsted (Trident) per impeding, la Formula 3 a MonteCarlo ha disegnato il quadro completo dei partenti delle due prove in programma e -in seguito alla inversione dei primi dodici tempi- ha aperto la pit lane per la Sprint Race del sabato, con un meteo minaccioso e nuvole nere che si addensano sul circuito cittadino del Principato. In prima fila si schierano Xie (Dams) e Yamakoshi (VAR).
- Per trovare il leader della classifica Ugochukwu (Campos) bisogna scendere fino alla nona piazzola, in quinta fila, proprio davanti ai migliori della qualifica di ieri. Allo spegnimento dei semafori è subito bagarre per cercare di conquistare le prime posizioni alla prima curva del tracciato monegasco, tradizionalmente scomodo, stretto, senza vie di fuga e ostico ai sorpassi. Il primo leader della corsa è proprio Yamakoshi. Tutto regolare fino al tornantino del Loews dove Badoer perde l’ala anteriore e Taponen provoca più di un contatto, fuori anche Benavides e Ho
- Rientrano ai box Wharton e Kato. Safety Car. Poi bandiera rossa e gara inspiegabilmente interrotta per oltre mezz’ora e che si concluderà a tempo, dopo ventidue minuti. Quando la Safety Car lascia le monoposto alla partenza lanciata Yamakoshi si riprende la leadership della corsa. Neanche il tempo di segnare il giro veloce di Wharton e al tornantino Slater la combina grossa tamponando Rivera e coinvolgendo anche Nael. Safety Car. Corsa che riparte a tredici minuti dalla fine, con 10” di penalità comminati a Slater.
- A sette minuti dalla fine Virtual Safety Car, detriti in pista, una bandella laterale volata via dalla monoposto della Trident di Slater. Sotto la bandiera a scacchi, con le posizioni cristallizzate da qualche giro, si presentano nell’ordine Yamakoshi (VAR), Xie (Dams), Del Pino (VAR), con quest’ultimo che in classifica generale si avvicina a Ugo Ugochukwu (Campos), oggi solo settimo e ora è secondo a -3 punti dal leader.
- Anche se domani, nella Feature Race, Ugochukwu scatterà dalle seconda fila e potrà agevolmente replicare al doppio podio della Van Amersfoort di oggi.