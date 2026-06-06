F1, oggi libere del GP Monaco: risultati e tempi della terza sessione a Monte-Carlo
Kimi Antonelli si mette davanti a tutti nella terza e ultima sessione di prove libere a Montecarlo, rifilando tre decimi alle Ferrari (Leclerc secondo, Hamilton terzo). Russell chiude quarto, davanti a Verstappen: sessione condizionata dalla bandiera rossa per l'incidente di Bearman. Alle 16 scattano le qualifiche: tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
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