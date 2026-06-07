F1, oggi GP Monaco: orari tv e ultime news da Monte-Carlo
Tutto quello che c'è da sapere prima del via della gara di Monte-Carlo: in pole position c'è Kimi Antonelli su Mercedes, poi Verstappen con la Red Bull. Seconda fila Ferrari con Hamilton e Leclerc. Buone notizie per la Rossa: il team principal Vasseur al circuito dopo gli accertamenti medici ai quali era stato sottoposto. Qui le ultime news aspettando la gara delle 15 che potrete seguire live alle 15 su Sky e in streaming su NOW
- Scatta alle 15 il GP di Monaco di Formula 1, sesta prova del Mondiale 2026. Kimi Antonelli ieri è diventato il più giovane poleman della storia a Monte-Carlo a 19 anni e 9 mesi. Il bolognese, già leader del campionato, scatterà davanti a Verstappen e alle due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Ultime le Aston Martin.
- Ore 13.30: Paddock Live
- Ore 15: F1 - Gara
- Ore 17: Paddock Live Post-Gara
- Ore 17.30: Debriefing
- Ore 18: Notebook
- Ore 18.15: Race Anatomy
- Per il Gran Premio di Monaco, Pirelli mette a disposizione delle squadre le mescole più morbide della sua gamma da asciutto, una scelta classica e obbligata per il circuito cittadino di Monte-Carlo.
- Dove si trova il circuito: Principato di Monaco
- Tracciato cittadino
- Lunghezza: 3.337 m
- Curve: 19
- Giri: 78
- Novità: niente Straight Line Mode (qui i dettagli)
- Si prevede una giornata mite con temperature comprese tra i 17°C e i 20°C, assenza di precipitazioni e venti leggeri con raffiche fino a circa 10,8 km/h. La temperatura dell'asfalto raggiungerà i 41,6°C, garantendo condizioni di gara ideali sotto un cielo sereno.
- Buone notizie per il team principal della scuderia Ferrari che è tornato al paddock di Monte-Carlo dopo il ricovero in ospedale delle ultime ore per effettuare degli accertamenti. Fred Vasseur è regolarmente al suo posto in vista della gara di oggi nel Principato.