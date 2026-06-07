Tutto quello che c'è da sapere prima del via della gara di Monte-Carlo: in pole position c'è Kimi Antonelli su Mercedes, poi Verstappen con la Red Bull. Seconda fila Ferrari con Hamilton e Leclerc. Buone notizie per la Rossa: il team principal Vasseur al circuito dopo gli accertamenti medici ai quali era stato sottoposto. Qui le ultime news aspettando la gara delle 15 che potrete seguire live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

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