Formula 1, oggi il GP Silverstone: orari tv e ultime news dalla Gran Bretagna
Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono gran premio del Mondiale 2026 di Formula 1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Qui tutto quello che c'è da sapere prima della gara: meteo, circuito, gomme e ultime news prima del via alle 16. Live su Sky e in streaming su NOW
- Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua quinta pole stagionale a Silverstone, precedendo le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Quarto Russell, poi Hadjar e Norris. In quarta fila Verstappen-Piastri. Gasly penalizzato per impeding, scatterà 15°. Ultime le Aston Martin di Alonso e Stroll. Oggi la gara scatta alle 16.
- Ore 09.20: F3 – Feature Race
- Ore 10.55: F1 Academy Championship - Second Race
- Ore 12.10: F2 – Feature Race
- Ore 14.30: Paddock Live
- Ore 16: F1 - Gara
- Ore 18: Paddock Live Post-Gara
- Ore 18.30: Debriefing
- Ore 19: Notebook
- Ore 19.15: Race Anatomy
- Primo Gran Premio: disputato nel 1950
- Numero di giri nel GP: 52
- Lunghezza circuito: 5.891 Km
- Distanza gara: 306.198 Km
- Curve: 18
- Lunga poco più di 5,8 Km e con 18 curve, è una delle piste più tecniche del Mondiale. Si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all'ingresso in curva. Le "S" in successione con Maggots, Becketts e Chapel, danno sempre grandi emozioni. Ecco come si affronta e alcuni suoi punti "mitici", come la Copse che ha segnato la gara del 2021.
- La selezione per la Gran Bretagna composta dalle mescole più dure della gamma. C1, C2 e C3 sono state scelte proprio per l’elevata severità del circuito che genera degrado nei pneumatici. Le accelerazioni raggiunte in alcuni tratti superano infatti i 5g, analogamente a quanto succede già a Suzuka e Spa. L’asse anteriore è il più sollecitato, con la gomma sinistra più soggetta ad usura per via della prevalenza di curve a destra.
- Per il GP previste condizioni meteorologiche buone. Le temperature massime previste sono comprese tra i 15°C del mattino e i 26°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno almeno i 40°C, in un contesto di alternanza tra sole e nuvole, prima di una progressiva nuvolosità nel corso della giornata. Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 15 km/h e raffiche fino a 35-40 km/h. La visibilità sarà ottima e non sono previste precipitazioni, rendendo la giornata ideale per gli eventi in programma.