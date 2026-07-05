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Formula 1, oggi il GP Silverstone: orari tv e ultime news dalla Gran Bretagna

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FOTO da @MercedesAMGF1 · X

Sullo storico tracciato di Silverstone è in programma il nono gran premio del Mondiale 2026 di Formula 1. In pole c'è la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Qui tutto quello che c'è da sapere prima della gara: meteo, circuito, gomme e ultime news prima del via alle 16. Live su Sky e in streaming su NOW

TUTTO SUL CIRCUITO DI SILVERSTONE

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