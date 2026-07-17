F1, GP Spa: il meteo dal circuito in Belgio
Con le indicazioni fornite da Meteo France, andiamo a scoprire che tempo farà sulle tre giornate in pista a Spa-Francorchamps. Il meteo sulle Ardenne può essere un'incognita... Il GP domenica alle 15: tutto live su Sky e NOW
- Si prevede una giornata mite e potenzialmente soggetta a precipitazioni. Le temperature varieranno dai 13°C al mattino ai 24°C durante il giorno, con una probabilità del 40% di piogge moderate con possibili temporali. L'attività temporalesca sarà piuttosto discontinua, ma in caso di temporali le precipitazioni potrebbero essere intense per 15-30'. Il vento sarà moderato, con velocità media di 10 km/h e raffiche che potrebbero raggiungere i 35 km/h al di fuori dei temporali.
- Si prevede un alternarsi di nuvole e sole. Le temperature massime varieranno dai 12°C del mattino ai 22°C, con temperature dell'asfalto che raggiungeranno i 30-40°C. Il rischio di formazione di nebbia mattutina è basso, ma l'eventuale nebbia dovrebbe dissiparsi prima delle 10.. La copertura nuvolosa in aumento durante la giornata dovrebbe limitare un eccessivo riscaldamento della superficie dell'asfalto. È prevista una probabilità del 20% di rovesci. Il vento soffierà moderato da nord-ovest.
- Temperature più fresche rispetto alla media stagionale, con massime di 20°C e minime di 10°C. C'è un basso rischio di ricomparsa della nebbia mattutina, accompagnata da qualche debole pioggia passeggera, che tuttavia dovrebbe dissiparsi entro le 9-10. Un fronte attraverserà rapidamente la zona nel pomeriggio, ma la massa d'aria sulla regione dovrebbe essere troppo secca per consentire la formazione di precipitazioni, sebbene ci sarà un alternarsi di nuvole e sole. Il vento soffierà a una velocità media di 13 km/h.