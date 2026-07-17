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F1, GP Spa: il meteo dal circuito in Belgio

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Con le indicazioni fornite da Meteo France, andiamo a scoprire che tempo farà sulle tre giornate in pista a Spa-Francorchamps. Il meteo sulle Ardenne può essere un'incognita...  Il GP domenica alle 15: tutto live su Sky e NOW

F1, GP BELGIO: IL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU SKY

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