Prima sessione di prove libere a Spa chiusa con il miglior tempo di Verstappen. La sua Red Bull convince anche sul passo gara, pur calando nel finale. Buona simulazione delle Ferrari che chiudono sul 'podio' le FP1 con Hamilton e Leclerc. Da rivedere le Mercedes che non hanno brillato. Qui tutti i tempi e alel 17 le FP2: tutto live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP SPA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE