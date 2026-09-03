I meccanici della Mercedes hanno riservato un'accoglienza speciale per Kimi Antonelli nella sua gara di casa a Monza. Il pilota italiano ha ricevuto il benvenuto dalla sua squadra con una serie di torte in faccia come scherzo di compleanno (Kimi ha compiuto 20 anni il 25 agosto scorso). I meccanici si sono vendicati su Antonelli, che negli ultimi mesi ha movimentato non poco la vita a Brackley con una serie infinita di scherzi: La F1 è a Monza LIVE su Sky e NOW

ANTONELLI PRESO A TORTE IN FACCIA A MONZA: IL VIDEO