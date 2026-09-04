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F1, GP Italia: i risultati dei rookie in pista nella prima sessione di prove libere

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Nella prima sessione di prove a Monza spazio a diversi rookie, tra cui Herta su Cadillac che però si è dovuto fermare dopo pochi giri. Qui tutti i risultati. Il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, GP MONZA: LA DIRETTA DELLE SECONDE LIBERE

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