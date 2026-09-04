F1, GP Italia: i risultati dei rookie in pista nella prima sessione di prove libere
Nella prima sessione di prove a Monza spazio a diversi rookie, tra cui Herta su Cadillac che però si è dovuto fermare dopo pochi giri. Qui tutti i risultati. Il weekend di Monza live su Sky Sport e in streaming su NOW
- Paul Aron (Alpine): 10° posto – 1:24.177 (+1.169s dal leader della sessione Leclerc)
- Luke Browning (Williams): 15° posto – 1:24.740 (+1.732s dal leader)
- Ayumu Iwasa (Red Bull): 17° posto – 1:24.873 (+1.865s dal leader)
- Colton Herta (Cadillac): 22° posto – 1:29.922 (+6.914s da Leclerc). Herta è stato sfortunato e si è dovuto fermare lungo la pista dopo solo 5 giri a causa di un problema tecnico sulla vettura, provocando l'uscita della bandiera rossa.