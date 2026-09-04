F1, GP Monza: il meteo dal circuito in Italia
Altra ondata di caldo sull'Italia, con temperature diffuse tra i 35 e i 38°C e una situazione che durerà almeno fino a mercoledì prossimo. Ma qual è la situazione a Monza per la tre giorni del Mondiale di Formula 1? Qui tutte le previsioni. Tutto il weekend è live su Sky Sport e in streaming su NOW
- Condizioni: soleggiato con qualche velatura passegera.
- Prove Libere 1: temperatura aria 30°C - 32°C.
- Prove Libere 2: temperatura aria 32°C - 34°C (picco della giornata intorno ai 34°C)
- Condizioni: caldo intenso, cielo sereno o poco nuvoloso.
- Prove Libere 3: temperatura aria 30°C - 32°C.
- Qualifiche: temperatura aria 33°C - 35°C. Vento debole da Sud/Sud-Ovest.
- Condizioni: soleggiato con lieve brezza costante.
- Gara: temperatura aria 33°C - 34°C. Vento leggero da Est (possibile un leggero vento a favore/contro sui rettilinei principali).