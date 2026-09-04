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F1, GP Monza: il meteo dal circuito in Italia

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Altra ondata di caldo sull'Italia, con temperature diffuse tra i 35 e i 38°C e una situazione che durerà almeno fino a mercoledì prossimo. Ma qual è la situazione a Monza per la tre giorni del Mondiale di Formula 1? Qui tutte le previsioni. Tutto il weekend è live su Sky Sport e in streaming su NOW

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