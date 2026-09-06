A Monza la gestione termica e la ricerca dell'efficienza aerodinamica a basso carico sono i fattori chiave. Nonostante le elevate velocità medie, il consumo meccanico limitato spinge la maggior parte delle squadre verso una strategia a una singola sosta. Tuttavia, il rischio di surriscaldamento dell'asse posteriore nelle staccate e in trazione, associato all'elevata perdita di tempo nella corsia box, rende decisiva la scelta delle mescole (C3, C4, C5) per proteggere la posizione o tentare il sorpasso tattico