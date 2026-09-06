Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

F1, GP Monza: le possibili strategie dei team in Italia secondo Pirelli

QUANTE SOSTE? fotogallery
9 foto

A Monza la gestione termica e la ricerca dell'efficienza aerodinamica a basso carico sono i fattori chiave. Nonostante le elevate velocità medie, il consumo meccanico limitato spinge la maggior parte delle squadre verso una strategia a una singola sosta. Tuttavia, il rischio di surriscaldamento dell'asse posteriore nelle staccate e in trazione, associato all'elevata perdita di tempo nella corsia box, rende decisiva la scelta delle mescole (C3, C4, C5) per proteggere la posizione o tentare il sorpasso tattico

ALTRE FOTOGALLERY

F1 a Monza, l'attesa prima del via: le ultime news

ALLE 15 SU SKY

La guida utile di avvicinamento alla gara di Monza, quattordicesima della stagione di Formula 1:...

6 foto

Monza, che atmosfera: tutto il bello del GP Italia

a casa nostra

Siamo nel clou del weekend del Gran Premio d'Italia a Monza: vi portiamo dentro l'Autodromo con...

26 foto

Nuova ondata di caldo, e a Monza? Il meteo

LE PREVISIONI

Sesta pesante ondata di caldo sull'Italia, con temperature tra i 35 e i 38°C e una condizione...

2 foto

Kimi (penalizzato) parte 20°: la griglia di Monza

così al via

Un clamoroso Pierre Gasly su Alpine conquista la sua prima pole in carriera a Monza: il francese...

23 foto

Gasly 10 e lode: PAGELLE della qualifica a Monza

di leo turrini

Gasly riporta Briatore davanti a tutti per la prima volta dallo sbarco di Cristoforo Colombo in...

22 foto

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    GP Monza, è il giorno: gara LIVE alle 15 su Sky

    GUIDA TV

    La Formula 1 fa tappa 'a casa nostra' per il GP d'Italia a Monza, quattordicesimo appuntamento...

    Notebook, post GP Monza in LIVE STREAMING alle 18

    DA NON PERDERE

    Il commento al termine della gara di Formula 1 a Monza con 'Notebook'. Le analisi, le interviste...

    Hamilton: "In gara dobbiamo attaccare a tutta"

    ferrari

    Lewis Hamilton analizza la qualifica di Monza, dove scatterà 4° dopo la penalità di Piastri: "Fa...