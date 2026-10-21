Dopo l'allenamento, anche la partita. Kimi Antonelli ha assistito alla sfida tra i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder, dopo aver fatto visita alla squadra texana durante una sessione di allenamento. "Essere qui è come un sogno", ha commentato il bolognese, grande appassionato di basket, che si è concesso qualche momento di svago prima di immergersi nel weekend di Austin, dove avrà il primo match point per il titolo Mondiale

IL VIDEO - ANTONELLI CAMPIONE: LE COMBINAZIONI