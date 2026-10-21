F1, Kimi Antonelli spettatore della partita NBA tra Spurs e Thunder. FOTO
Dopo l'allenamento, anche la partita. Kimi Antonelli ha assistito alla sfida tra i San Antonio Spurs e gli Oklahoma City Thunder, dopo aver fatto visita alla squadra texana durante una sessione di allenamento. "Essere qui è come un sogno", ha commentato il bolognese, grande appassionato di basket, che si è concesso qualche momento di svago prima di immergersi nel weekend di Austin, dove avrà il primo match point per il titolo Mondiale
- Kimi Antonelli ha approfittato della trasferta in Texas per il GP di Austin per assistere alla prima partita della nuova stagione NBA tra San Antonio Spurs e Oklahoma City Thunder.
- Il pilota italiano ha approfittato della trasferta in Texas, dove da venerdì a domenica sarà impegnato nel GP di Austin e avrà il primo match point per conquistare il titolo Mondiale, per assistere a una partita di NBA.
- Kimi ha assistito al match insieme al suo preparatore atletico Sergi Avila, anche lui grande appassionato di basket come il pilota Mercedes.
- La passione di Kimi per il basket viene da lontano. Grande tifoso della Virtus Bologna, il pilota italiano è spesso sugli spalti del palazzetto per sostenere la sua squadra del cuore. Nel corso degli anni ha anche incontrato diversi protagonisti della palla a spicchi.
- Tornando alla notte texana, Kimi ha ricevuto in regalo anche una maglia dei San Antonio Spurs personalizzata con il suo nome e il numero 12, lo stesso che utilizza in Formula 1.
- "È fantastico essere qui, un enorme grazie ai San Antonio Spurs per questa straordinaria opportunità - ha commentato Antonelli ai canali social degli Spurs -. Ieri siamo stati al centro sportivo, abbiamo assistito all’allenamento, parlato con i giocatori e ci siamo anche allenati un po'. Essere qui oggi è come un sogno, soprattutto poter condividere questa esperienza con il mio preparatore atletico, anche lui grande appassionato di basket. È un'esperienza bellissima, quindi grazie ancora di cuore".
- Come raccontato dallo stesso Kimi, il giorno prima della partita il pilota italiano aveva visitato il centro sportivo degli Spurs. Un'occasione per conoscere alcuni giocatori, tra cui Victor Wembanyama, scambiare qualche battuta e rispondere alle loro curiosità sulla Formula 1.
- La stagione dei San Antonio Spurs, a cui Kimi aveva fatto visita anche durante un allenamento, non è iniziata nel migliore dei modi: i Thunder si sono imposti per 116-104.
- Recentemente Kimi ha mostrato anche le sue abilità con la palla a spicchi, provando alcuni tiri a canestro durante uno spot pubblicitario degli occhiali smart Meta con tecnologia Snapdragon.