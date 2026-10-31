F1, GP Messico: i piloti eliminati nelle qualifiche
È tempo di qualifiche a Città del Messico per la Formula 1. Oscar Piastri chiude 13° nel Q2 e viene eliminato: insieme all'australiano, fuori anche le due Audi, l'Alpine di Colapinto, la Haas di Bearman e Sainz. Nel Q1, non hanno superato il taglio le due Cadillac, le due Aston Martin (con Alonso fermato da due problemi tecnici), la Williams di Albon e l'esordiente Hirakawa. Il GP domenica alle 21 live su Sky e in streaming su NOW
- HULKENBERG (Audi) - 11° - 1:17.454
- COLAPINTO (Alpine) - 12° - 1:18.269
- PIASTRI (McLaren) - 13° - 1:17.794
- BORTOLETO (Audi) - 14° - 1:17.680
- BEARMAN (Haas) - 15° - 1:17.847
- SAINZ (Williams) - 16° - 1:25.554
- ALBON (Williams) - 17° - 1:18.630
- ALONSO (Aston Martin) - 18°- 1:18.908
- HIRAKAWA (Haas) - 19° - 1:18.958
- STROLL (Aston Martin) - 20° - 1:19.072
- PEREZ (Cadillac) - 21° - 1:19.105
- BOTTAS (Cadillac) - 22° - 1:19.852