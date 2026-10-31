È tempo di qualifiche a Città del Messico per la Formula 1. Oscar Piastri chiude 13° nel Q2 e viene eliminato: insieme all'australiano, fuori anche le due Audi, l'Alpine di Colapinto, la Haas di Bearman e Sainz. Nel Q1, non hanno superato il taglio le due Cadillac, le due Aston Martin (con Alonso fermato da due problemi tecnici), la Williams di Albon e l'esordiente Hirakawa. Il GP domenica alle 21 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP MESSICO: LE QUALIFICHE LIVE - KIMI CAMPIONE SE...