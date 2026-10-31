Il 'Baronetto' Hamilton mette tutti in riga a Città del Messico: la sua pole, la prima stagionale per la Ferrari, vale a pieni voti il dieci e lode. 8 per il resto del podio, sia a Russell che a Leclerc: Antonelli (4° dopo la penalità di Verstappen) prende 7,5. Nelle retrovie, 10 per il debuttante Hirakawa. Tutti i voti del sabato in Messico. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

A cura di Leo Turrini

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