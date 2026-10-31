F1, le pagelle delle qualifiche del GP Messico di Leo Turrini
Il 'Baronetto' Hamilton mette tutti in riga a Città del Messico: la sua pole, la prima stagionale per la Ferrari, vale a pieni voti il dieci e lode. 8 per il resto del podio, sia a Russell che a Leclerc: Antonelli (4° dopo la penalità di Verstappen) prende 7,5. Nelle retrovie, 10 per il debuttante Hirakawa. Tutti i voti del sabato in Messico. Il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW
A cura di Leo Turrini
F1, GP MESSICO: LA GRIGLIA DI PARTENZA - KIMI CAMPIONE SE...
- Dopo oltre mille giorni torna in pole! Risorge il vecchio eroe ed è bello che sia lui, il baronetto, a restituire alla Ferrari una prima posizione allo start che mancava dal 2025. Fenomeno di longevità e buona lì.
- Beh, se non altro ci prova a rovinare la festa iridata di Antonelli…
- Oh, quanto gli rode! La Rossa in pole non è la sua. Ma può vincere il Gp…
- Ha vent’anni, e’ sull’orlo del sogno. Può aspettare la notte della gloria.
- Un posto in meno in griglia per la faida del venerdì con Lawson.
- Penalizzzato anche lui allo start, ma bravo.
- Si difende con la consueta eleganza.
- E’ lui il salvagente McLaren.
- Pasticcia con la corsia box ma tutto sommato se la sfanga.
- E’ lui il supporto vitale della Alpine di Briatore.
- Vabbè, ci sta tutto. Ma evidentemente deve esserci in circolazione un sosia di Oscar. Inqualificabile, cioè non qualificato per il Q3.
- In Messico lo adorano. Solo che credevano Zorro e invece è il clone del sergente Garcia.
- In Finlandia non è dato sapere se qualcuno ancora si ricordi del povero Valterino.
- Fa quello che può con la Williams, as usual.
- Se non altro Carlitos il biglietto per il Q2 lo ha staccato…
- Voto di benvenuto. Mica facile, per il veterano nipponico della 24 Ore di Le Mans, prendere al volo il posto del rissoso Ocon…
- Almeno l’Orsetto in casa Haas non fa tutto il casino che ha fatto l’irascibile Ocon.
- Vabbè, se non altro il paparino gli ha rinnovato il contratto per il 2027…
- Stavolta il voto non è per la prestazione, sempre figlia della povertà della Aston Martin. Ma per le frasi infelici che dopo il Texas ha voluto dedicare ai suoi colleghi. Brutta figura, caro Frenando.
- Lento, troppo lento rispetto al veterano tedesco collega di lavoro.
- Se non altro sfiora l’ingresso in Q3.
- In Messico e’ un idolo. Ma Briatore il poster del Gaucho in camera qui si dubita lo appenderà.