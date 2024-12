Per la dodicesima volta nella storia della Formula 1, la Ferrari si trova a 2 GP dalla fine ad essere in gioco nel Mondiale Costruttori. Il gap prima della gara in Qatar è di 30 punti e la McLaren potrebbe chiudere la partita dopo Lusail, ma il Cavallino vuole arrivare all'ultima gara di Abu Dhabi per tentare il ribaltone. E' già successo in passato. GP Qatar live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP QATAR: LA DIRETTA DELLA GARA