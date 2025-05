Centrare la pole nel Principato può essere decisivo per trionfare in gara. La storia di questo gran premio racconta che 33 su 70 qui sono stati vinti dalla prima posizione in griglia. Dal 1986 in poi il successo è arrivata sempre dalle prime tre posizioni di partenza: qui vi raccontiamo nei dettagli cosa dicono le statistiche. Oggi le qualifiche alle 16 live su Sky e in streaming su NOW

