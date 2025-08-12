La Formula 1 è in vacanza dopo un inizio di stagione come al solito pieno di emozioni ed adrenalina. Gli acuti del rookie Antonelli, le magie di Leclerc e Verstappen, il dominio della McLaren ma non solo. Riviviamo gli episodi più importanti di questa prima metà di Mondiale 2025. La F1 torna in pista dal 29 al 31 agosto in Olanda: tutto live su Sky e in streaming su NOW
- “Dopo aver esaminato il nuovo video la Fia ha deciso di revocare la decisione precedente. La penalità inflitta all’auto numero 12 è rimossa e non sono necessarie altre azioni”. Il comunicato della Fia scagiona Kimi Antonelli, che al termine di un caotico GP d’Australia chiude al 4° posto la sua prima gara in F1. Evitata la penalità per unsafe realease, il 18enne bolognese chiude ai piedi del podio con una prova stratosferica: era partito 16°!
- Arriva a Shanghai nella Sprint Race la prima storica vittoria di Lewis Hamilton al volante della Ferrari. Il britannico domina la gara breve, lasciandosi alle spalle la McLaren di Oscar Piastri e la Red Bull di Max Verstappen. Quarto Russell, che precede Leclerc. Settimo Kimi Antonelli, davanti alla McLaren di Lando Norris
- Uno stratosferico Max Verstappen si prende di forza la terza pole position della stagione a Suzuka. Il campione del mondo precede di soli 12 millesimi la McLaren di Norris, chiudendo in 1:26.983. Seconda fila per Piastri e Leclerc, poi le Mercedes di Russell e Antonelli. L’olandese, l’uomo contro la macchina, vincerà poi anche il GP.
- Piastri conquista la quarta prova del Mondiale a Sakhir. L'australiano della McLaren chiude in testa davanti a Russell, Norris e Leclerc. Hamilton 5°, ma l’highlights lo regala Kimi Antonelli che piazza un sorpasso pazzesco allo snake. La vittima? Un certo Max Verstappen…
- Oscar Piastri conquista Jeddah, quinta prova del Mondiale. L'australiano, nuovo leader del campionato, precede Verstappen e un super Leclerc, che regala il primo podio del 2025 alla Ferrari. Quarto Norris, poi Russell, Antonelli e Hamilton, che chiude settimo. Charles terzo a Jeddah dopo una gara magica (con super sorpasso a Russell) e un finale dove è riuscito a resistere al pressing di Norris. Per il monegasco è anche il 44° podio in carriera
- Uno straordinario Kimi Antonelli conquista la sua prima pole in F1 nella Sprint Race di Miami. Il 18enne della Mercedes precede le McLaren di Piastri e Norris, quarto Verstappen. Quinto tempo per Russell, poi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton
- Ennesimo capolavoro di Max Verstappen, che per la quarta volta in carriera trionfa a Imola. Sul podio le due McLaren di Norris e Piastri, quarto Hamilton autore di una grande rimonta. Poi Albon e Leclerc, protagonisti di una incredibile bagarre nel finale. Ancora una volta decisiva è stata la partenza di Super Max: l’olandese, che partiva 2°, brucia Piastri e domina la gara all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari
- Colpo di Norris, che fa sua la pole a Monaco con nuovo record della pista davanti a un grande Leclerc, 2°. Non basta un giro super al padrone di casa, che deve arrendersi per appena un decimo al britannico, che poi domenica vincerà anche la gara, la prima in carriera nel Principato
- Incredibile finale in Spagna! Doppietta McLaren a Barcellona: vince Piastri che domina davanti a Norris. Sul podio anche Leclerc, 3°. 10'' di penalità e 3 punti sulla patente per Verstappen, che scivola in 10^ posizione dopo un contatto con Russell. E Charles evita una sanzione: nel corso del primo giro dopo l’uscita della Safety Car, Verstappen aveva perso la vettura e il monegasco aveva provato a sfruttare la chance per affiancarsi alla Red Bull, toccando l’avversario
- Al termine di un’attesa infinita a causa di varie investigazioni, arriva nella notte italiana l’ufficialità del primo podio in carriera di Kimi Antonelli. A soli 18 anni, proprio nei giorni in cui concludeva con successo l’esame di maturità, AKA ha chiuso alle spalle di Russell e Verstappen, precedendo Piastri, Leclerc, Hamilton e Alonso.
- Spielberg da dimenticare per Kimi: al 1° giro del GP d'Austria contatto Antonelli-Verstappen: ritiro per entrambi e penalità di tre posizioni per l'italiano nella griglia di Silverstone (più 2 punti sulla patente)
- Lando Norris conquista un pazzo GP a Silverstone, condizionato dalla pioggia. E' uno-due McLaren, con Lando che precede Piastri, penalizzato 10'' per infrazione in regime di safety-car. Ma il vero protagonista è Nico Hulkenberg, che sulla Sauber centra il primo storico podio della carriera alla 239^ gara
- Oscar Piastri vince a Spa una gara fortemente condizionata dalla pioggia e scattata dopo 80' di attesa. L'australiano sempre più leader del Mondiale precede il compagno Lando Norris. Terzo e podio per la Ferrari di Leclerc, che tiene alle sue spalle Max Verstappen. Spendida rimonta di Hamilton: partito 18°, ha chiuso 7°.
- Un weekend da montagne russe per Charles e per tutti i tifosi della Ferrari. Al sabato la straordinaria pole beffando le due McLaren, poi due terzi di gara praticamente perfetti e i controllo. Infine il crollo (telaio, plank, pressione gomme?) della SF-25 e Leclerc che chiude quarto dietro a Norris, Piastri e Russell.
