La Formula 1 è in vacanza dopo un inizio di stagione come al solito pieno di emozioni ed adrenalina. Gli acuti del rookie Antonelli, le magie di Leclerc e Verstappen, il dominio della McLaren ma non solo. Riviviamo gli episodi più importanti di questa prima metà di Mondiale 2025. La F1 torna in pista dal 29 al 31 agosto in Olanda: tutto live su Sky e in streaming su NOW

LE PAGELLE DI TURRINI - IL CALENDARIO DEL MONDIALE