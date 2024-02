A pochi giorni dalla presentazione della nuova monoposto, la Ferrari ha svelato il nome della macchina che Leclerc e Sainz porteranno in pista nel Mondiale 2024: SF-24. Ma quali sono i nomi scelti dalle altre scuderie? Tra continuità, nomi lunghi e sigle non proprio agevoli ecco come sono state battezzate le monoposto che vedremo in griglia dal weekend del 2 marzo in Bahrain. Tutto il campionato sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW