Norris: 11 pole position in 11 GP diversi

Lando Norris si è preso la pole position del GP di Monaco. Con questo risultato, il britannico è il secondo pilota della storia ad aver conquistato le sue prime 11 pole position in 11 circuiti diversi. Di seguito tutte le pole position conquistate finora dal pilota McLaren. Il GP è live alle 15 su Sky e in streaming su NOW

Dati di Michele Merlino