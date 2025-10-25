- 1.L. Norris
- 2.L. Hamilton
- 3.G. Russell
Formula 1, GP Messico: le qualifiche in diretta live da Città del Messico
Scatta la caccia alla ventesima pole position della stagione 2025: ci si gioca posizioni pesanti per un GP del Messico che sarà un passaggio fondamentale nella lotta al titolo. E nelle FP3 la McLaren è tornata a volare con Norris. Tutto il fine settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Messico! Pronti a vivere con voi le qualifiche all'Hermanos Rodriguez, che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in tempo reale con la cronaca testuale e il monitor dei tempi. Su i motori!
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- E' a 2.285 metri sul livello del mare
- Categoria di frenata: 5 (su 5)
- Tempo speso in frenata: 20%
- Lunghezza circuito 4.304 metri
- Numero di giri: 71
- Numero di frenate: 10
- Le tre curve più impegnative: curva 1, curva 4 e curva 12.
Piastri in difficoltà, portato a spasso dalla sua McLaren nelle Libere 3
Anche nelle terze libere del Messico, dove la McLaren è tornata a fare la voce grossa con il compagno di squadra Norris, abbiamo visto un Piastri non a suo agio con la monoposto Papaya. In alcuni momenti sembrava fosse la sua vettura a portarlo a spasso e non il contrario. Guarda il VIDEO
Rincorsa Red Bull, possibile 'sacrificio' Racing Bulls?
Max Verstappen ha l’occasione in Messico di ridurre ulteriormente il divario che lo separa dai due piloti McLaren nella lotta al titolo Mondiale. La scuderia d Milton Keynes potrebbe strategicamente valutare un 'all in' tattico, coinvolgendo la squadra satellite Racing Bulls per creare un effetto di disturbo tra Verstappen e i rivali diretti. Un possibile gioco di squadra reso più plausibile dal recente arrivo di Laurent Mekies, ex team principal Racing Bulls e ora team principal della Red Bull.
Da Mario Achi a...Marc Achi! Avete visto Gené in Messico?
Mario Achi è la mascotte del GP del Messico che, ogni anno, anima il paddock durante il weekend di F1 a Città del Messico. Tutti lo amano, ma la sua identità è sempre stata segreta, sopratutto sui social, fino a ora... Guarda il VIDEO!
LO SPETTACOLO DEL MESSICO. Scuderie e piloti pronti al ventesimo GP del Mondiale 2025. Qui, scatto dopo scatto, vi raccontiamo tutte le emozioni dal circuito di Città del Messico: i colori, le curiosità e le tradizioni che legano il Paese centroamericano alla Formula 1. GUARDA LE FOTO
Sai tutto sul circuito del ventesimo appuntamento del Mondiale? Ecco tutte le CARATTERISTICHE dell'Autodromo Fratelli Rodriguez
LA CLASSIFICA. Il Mondiale di Formula 1 a cinque gare dal termine è sempre più aperto: dopo Austin, guadagnano terreno sia Norris (-14 punti) che Verstappen (-40) dal leader Oscar Piastri. Ferrari e Red Bull insidiano la Mercedes per il 2° posto nel Costruttori.
Le classifiche del Mondiale dopo il GP di AustinVai al contenuto
È un circuito in cui è difficile ripetersi: in 24 gare corse all’Hermanos Rodriguez ci sono stati ben 16 vincitori diversi. Il plurivincitore è Max Verstappen: 5 vittorie. A quota 2 vittorie: Jim Clark, Nigel Mansell, Alain Prost, Lewis Hamilton
Sono 17 i poleman nella storia del GP del Messico: a quota 4 Jim Clark, a 3 Ayrton Senna e a 2 Mansell e Leclerc. Tutti gli altri non vanno oltre la pole singola qui.
Dal 2015 al 2022, 7 poleman diversi qui: nel '23 Leclerc interruppe l’alternanza (era partito in pole anche nel '19). Con Sainz l'anno scorso, sono comunque 8 poleman in 9 GP corsi qui dal rientro del Messico in calendario
Verstappen, il plurivincitore, è partito dalla pole qui solo nel ‘22.
LA POLE IN MESSICO. Considerando anche le gare corse fino al 1992, quasi la metà, 11 su 24, sono state vinte dalla pole, ma negli ultimi 7 GP (dal ’17) il poleman ha vinto solo 2 volte su 7 (Verstappen nel ’22 e Sainz l’anno scorso). Solo una gara è stata vinta qui da un pilota che partiva oltre la seconda fila: quella del 1990 (Prost: 13° in griglia).
Il team con più pole è la Lotus, con 6, la prima nel 1963, l’ultima nel 1986. Ad inseguire a quota 5 la Ferrari, ma il pilota Ferrari in pole qui ha vinto solo una volta (Sainz l’anno scorso).
'Fattore McLaren contro fattore Verstappen': l'intervista ad Andrea Stella (McLaren)
Qui un estratto della chiacchierata di Roberto Chinchero con Andrea Stella, team princpal italiano della McLaren. La versione integrale dell'intervista stasera alle 22.15 su Sky Sport F1. Guarda il VIDEO
LIBERE 3 A NORRIS. La McLaren torna a volare con Norris che chiude al primo posto le ultime libere, mentre fatica ancora il leader del campionato Piastri. Bene Hamilton, secondo con la sua Ferrari. Poi la Mercedes di Russell e l’altra Rossa di Leclerc. Verstappen sesto davanti ad Antonelli.CRONACA E TEMPI
LIBERE 2 A VERSTAPPEN. Seconde libere nel segno del pilota olandese della Red Bull cha ha chiuso in 1:17.392. Secondo Leclerc con una pimpante Ferrari e terzo un ottimo Antonelli su Mercedes. Norris quarto con un pauroso ritmo gara, Hamilton quinto. Il leader Piastri solo dodicesimo e molto in ritardo nel passo gara dall'altra McLaren di Lando. CRONACA E HIGHLIGHTS
LIBERE 1 A LECLERC. Il pilota monegasco della Ferrari il miglior tempo nella prima sessione di libere: 1:18.380. Antonelli secondo e Hulkenberg terzo. Quarto il leader del campionato Piastri. Nove rookie in pista per ottemperare agli obblighi regolamentari, il più veloce è stato Lindblad su Red Bull (ha girato al posto di Verstappen). Si riparte a mezzanotte con le FP2. CRONACA E HIGHLIGHTS
La nostra squadra per raccontarvi il Mondiale di F1
Telecronaca di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto Chinchero, Ivan Capelli e Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box.
Il post GP di domani è con Race Anatomy
L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Il programma delle prossime ore su Sky Sport F1
- Ore 22.15: Warm Up
- Ore 22.30: Paddock Live
- Ore 23: F1 - Qualifiche
- Ore 00.15: Paddock Live
Cosa vedremo domani in diretta sul canale 207
- Ore 19.30: Paddock Live
- Ore 21: F1 - Gara
- Ore 23: Paddock Live Post-Gara
- Ore 23.15: Debriefing
- Ore 23.45: Notebook
- Ore 24: Race Anatomy
GP Messico le repliche di qualifiche su Sky
- Qualifiche: primo passaggio all'una del 26 ottobre sul canale 207