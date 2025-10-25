Scatta la caccia alla ventesima pole position della stagione 2025: ci si gioca posizioni pesanti per un GP del Messico che sarà un passaggio fondamentale nella lotta al titolo. E nelle FP3 la McLaren è tornata a volare con Norris. Tutto il fine settimana in diretta su Sky e in streaming su NOW

