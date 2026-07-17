Solo nove gare e il numero di cambi delle unità dell’elettronica di potenza impone quindi una sanzione a Norris. La prima unità della Papaya di Lando aveva subito un guasto a Shanghai, impedendo al pilota di partecipare alla gara; la seconda, installata a Suzuka, è stata smontata e affidata alle cure dei meccanici dopo problemi emersi nel corso delle libere; infine, si è passati alla terza e ultima unità (che è il limite contemplato dal regolamento). Ora, nonostante la seconda sia stata riparata dopo il Giappone, questa è andata irreversibilmente persa durante le seconde libere a Monte-Carlo. E