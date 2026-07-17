Fino a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Sabato alle 12.30 semaforo verde per le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.