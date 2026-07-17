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F1, GP Belgio: la diretta delle prove libere

Sul tracciato ribattezzato 'Università della Formula 1', esami per molti piloti in un weekend che potrebbe essere una svolta per il Mondiale. Il leader del campionato Antonelli cerca il riscatto dopo le ultime gare, mentre la Ferrari vuole conferme dopo i successi di Hamilton a Barcellona e Leclerc nell'ultima prova a Silverstone. Tutto live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

CLASSIFICA LIVE: VER, HAM, LEC

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Mercedes molto forte nel primo settore: 4 decimi più veloce della Red Bull di Verstappen

Simulazione gara per le Ferrari che comincia ora

Gomma rossa per Hamilton, gomma gialla per Leclerc

Graining sul lato sinistro per Verstappen: 52.8 nell'ultimo passaggio

52.9 di Antonelli, Verstappen martella sul 51.7 nel passo gara

Crawford, in pista sull'Aston al posto di Alonso nelle prime libere ha il 22esimo tempo

13' al termine delle prime libere a Spa

51.5 / 51.7 di Verstappen nel passo gara

Hamilton sale al secondo posto: 1:47.215

Sale al terzo posto Leclerc: 1:47.490

Norris chiude la top 10 con la McLaren

Ferrari: 4° Hamilton, 6° Leclerc

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27' al termine della prima sessione di libere in Belgio

Scatta al comando Verstappen: 1:47.070

Gomma rossa per la Ferrari di Hamilton

Scivola al quarto posto la Mercedes di Russell

Torna al comando la Red Bull di Hadjar: 1:47.322

Va al comando Antonelli, la sua Mercedes ha girato in 1:47.603

Le due Ferrari ai box: in corso cambi di set-up

ANTONELLI - Avendo montato il 4^ ICE, andrà in penalità se dovesse montare un motore con Aduo nel corso della stagione

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Gomma rossa per Antonelli

COMUNICATO FIA - Di fatto confermate le penalità per Norris e Hadjar, la novità riguarda Antonelli: cambio ICE (Internal Combustion Engine), quarta unità ma nessuna sazione.

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Team radio piuttosto aggressivo di Kimi verso Sainz

42' al termine della prima sessione di libere

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Si rimette a dettare il passo Hadjar con la sua Red Bul: 1:47.778

Il perché della penalità di 10 posizioni a Norris (McLaren)

Solo nove gare e il numero di cambi delle unità dell’elettronica di potenza impone quindi una sanzione a Norris. La prima unità della Papaya di Lando aveva subito un guasto a Shanghai, impedendo al pilota di partecipare alla gara; la seconda, installata a Suzuka, è stata smontata e affidata alle cure dei meccanici dopo problemi emersi nel corso delle libere; infine, si è passati alla terza e ultima unità (che è il limite contemplato dal regolamento). Ora, nonostante la seconda sia stata riparata dopo il Giappone, questa è andata irreversibilmente persa durante le seconde libere a Monte-Carlo. E

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Sostituzione del volante per Norris, va ora in pista. Per lui già la certezza di un weekend in salita con 10 posizioni di penalità in griglia

Non solo McLaren, penalità anche per Red Bull in Formula 1 prima di andare in pista a Spa

Non solo McLaren, penalità anche per Red Bull in Formula 1 prima di andare in pista a Spa

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Va al comando Verstappen in 1:48.237

Gomma rossa per Hadjar, mentre Russell segnala una Mercedes che scivola...

Quarto crono per la Racing Bulls di Lawson

Secondo Verstappen, terzo Leclerc

Al comando delle FP1 c'è per ora Hadjar in 1:48.918

si parte!

VIA ALLA PRIMA SESSIONE DI PROVE LIBERE A SPA

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti a Spa-Francorchamps. Pronti a seguire con voi le prime prove libere del GP Belgio: in tv la diretta è su Sky Sport F1, qui tutti gli aggiornamenti con il racconto testuale e il live streaming. Su i motori!

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Curve: 19
  • Lungherzza: 7.004 m
  • Inaugurato: 1924
  • Tempo record: 1'44"701 (Perez, 2024)
  • Giri del GP: 44
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PENALITA' - Dieci posizioni di penalità in griglia di partenza per la McLaren di Lando Norris, ma non solo. Sanzione anche per Isack Hadjar: il pilota della Red Bull monta una nuova power unit e scatterà dal fondo della griglia a Spa-Francorchamps. I DETTAGLI

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KIMI E L'INCONTRO CON FEDERER - Il leader del Mondiale nella conferenza del GP Belgio: "La chiacchierata con Federer a Wimbledon è stata grandiosa. Abbiamo parlato di quando lui giocava, della vita in generale e delle mie gare. Persona umile e aperta, è stato stupendo. E mi ha dato un consiglio: pensare a una gara alla volta e gestire le emozioni". Sulla lotta per il titolo: "Io e Russell talvolta sfortunati, ma il team lavora per l'affidabilità"

ALI ROTANTI: LA SITUAZIONE - Un punto sulle ali di alcuni top team prima di scendere in pista a Spa, per il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Pariamo dalla Ferrari, che non porta in Belgio l'ala macarena Evo, mentre la Red Bull non userà l'ala reverse che gli ha dato problemi sia in Austria che ha Silverstone, tornano a un'ala classica. Nessuna forzatura da parte della Fia, ma una scelta del team che vuole andare sul sicuro senza incappare in problemi. McLaren ha provato invece la propria versione della macarena nel filming day a Silverstone la settimana scorsa, ma la componente non è ancora pronta per essere ufficialmente montata in un weekend di gara.

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LECLERC A SKY - Il pilota della Ferrari ospite della Pit Walk di Sky: "Non penso al campionato ancora, voglio vincere un'altra gara dopo Silverstone. Il lavoro che sto facendo sta dando i suoi frutti. E se non vincesse il titolo la Ferrari, sarei contento lo facesse Kimi. Ha un entusiasmo pazzesco, in lui rivedo me quando ho esordito". E su Verstappen: "Pensavo fosse una brutta persona... ".

IL CIRCUITO - Un tracciato storico, soprannominato non a caso 'università della F1': andiamolo a scoprire in tutti i suoi dettagli

Curve e caratteristiche di Spa, l'università della F1

Curve e caratteristiche di Spa, l'università della F1

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LE GOMME - Le mescole scelte per il Gran Premio del Belgio sono le tre opzioni intermedie della gamma: C2, C3 e C4. Spa-Francorchamps è una delle piste più spettacolari e amate del calendario di Formula 1. Il tracciato è il più lungo della stagione, con oltre sette chilometri, e, dal punto di vista dello stress per i pneumatici, è secondo solo a Gran Bretagna e Giappone.

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LA SITUAZIONE - Kimi Antonelli sempre in testa al campionato, Russell e Hamilton però hanno accorciato le distanze dopo la gara di Silverstone vinta da Leclerc. E nei Costruttori... Di seguito, le CLASSIFICHE del Mondiale 2026

METEO - Si prevede una giornata mite e potenzialmente soggetta a precipitazioni. Le temperature varieranno dai 13°C al mattino ai 24°C durante il giorno, con una probabilità del 40% di piogge moderate con possibili temporali. L'attività temporalesca sarà piuttosto discontinua, ma in caso di temporali le precipitazioni potrebbero essere intense per 15-30'. Il vento sarà moderato, con velocità media di 10 km/h e raffiche che potrebbero raggiungere i 35 km/h al di fuori dei temporali.

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NEL RICORDO DI HUBERT - Tutti i piloti impegnati a Spa nel weekend hanno reso omaggio ad Anthoine Hubert. Il giovane francese, campione della GP3 Series 2018, perse la vita il 31 agosto 2019 a seguito di un incidente durante la gara di Formula 2 su questo circuito. La corsa verso il punto dell'impatto per depositare fiori, segno di un ricordo sempre molto sentito.

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Nella puntata precedente: la vittoria di Leclerc a Silverstone

Il Mondiale di F1 a Spa: qui tutte le info per non perdere nulla!

Fino a domenica 19 luglio, appuntamento in diretta esclusiva su Sky e in streaming su NOW con il Gran Premio del Belgio, decimo round del Mondiale di Formula 1 2026, in programma sullo storico circuito di Spa-Francorchamps. Tutto il weekend sarà live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW. Oggi si accendono i motori con la prima sessione di prove libere, in programma alle 13.30, seguita alle 17 dalle prove libere 2. Sabato alle 12.30 semaforo verde per le FP3, mentre alle 16 scatteranno le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio.

Non solo F1 nel fine settimana in Belgio

In pista a Spa-Francorchampsanche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

Un team Mondiale per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l'anno si alterneranno tra studio e circuito.

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L'approfondimento post gara di domenica è con Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Cosa vedremo oggi live su Sky Sport F1

  • Ore 09.50: F3 libere
  • Ore 11.00: F2 libere
  • Ore 13.15: F1 - Pre libere
  • Ore 13.30: F1 - prove libere 1
  • Ore 14.55: F3 Qualifiche
  • Ore 15.50: F2 Qualifiche
  • Ore 16.45: F1 - Pre libere
  • Ore 17.00: F1 – prove libere 2
  • Ore 18.30: Porsche libere
  • Ore 19.30: Paddock Live Show
  • Ore 20.00: Conferenza Stampa Team Principal

Il programma delle dirette di sabato su Sky Sport F1

  • Ore 09.55: F3 Sprint Race
  • Ore 11.15: Porsche Qualifiche
  • Ore 12.15: Pre libere
  • Ore 12.30: Libere 3
  • Ore 14.10: F2 Sprint Race
  • Ore 15.15: Warm Up
  • Ore 15.30: Pre Q
  • Ore 16.00: Qualifiche
  • Ore 17.45: Paddock Live Show

Il programma delle dirette di domenica su Sky Sport F1

  • Ore 08.25: F3 Feature Race
  • Ore 09.55: F2 Feature Race
  • Ore 11.40: Porsche gara
  • Ore 13.30: Pre gara
  • Ore 15.00: Gara
  • A seguire post gara
  • Ore 17.30: Debriefing
  • Ore 18.00 Notebook
  • Ore 18.15: Race Anatomy