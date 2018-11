Tra presente e futuro

Ericsson (Alfa-Sauber): "Non so se sarà un addio alla F1, in futuro non si può dire cosa accadrà. Contento delle Indycar che dall'esterno sembra molto divertente. Un bilancio? 5 anni favolosi ma anche difficili. Mi poterò dietro bagagli ed esperienza di queste stagioni. Per il GP Brasile siano fiduciosi, sto andando a punti e le battaglie a centro griglia è serrata. Sto bene e lotteremo anche stavolta."



Hartley (Toro Rosso): "Sono concentrato sulle mie prestazioni, per me e per il team. Sul futuro non ci sono novità. Durante la stagione sono diventato più forte e ho migliorato l'approccio. Ho collaborato nel miglior modo possibile con il team, ma la classifica non riflette ciò che ho fatto. Sono stato un uomo squadra. Ci sono altre due gare per concretizzare questo approccio. Il motore Honda? Non è facile dire quanto potrà migliorarci, ma l'obiettivo di un pilota è quello di cercare di sfruttare al massimo ciò che hai".



Magnussen (Haas): "Annata piuttosto positiva, abbiamo dimostrato di compiere progressi anno dopo anno e dobbiamo ambire a farlo ancora. Questo ci lascia prospettive realistiche per il prossimo anno. La prestazione c'è e sappiamo di poter migliorare".



Stroll (Williams): "Cerco sostanzialmente di concentrami sul presente. Vedremo più avanti cosa accadrà. Stagione difficile, la macchina non c'era, abbiamo cercato di sopravvivere più che competere. Sono stato sempre costretto ad inseguire per tutto l'anno e non siamo riusciti a migliorarla. Ma è la natura di questo sport e come pilota lo devi accettare".



Vandoorne (McLaren): "La Formula E non so se sarà solo un passaggio. Una nuova sfida e non avrò pausa invernale. Il mercato piloti è stato pazzo in questa estate e ora sono concentrato su ciò che sarà. Con la McLaren è stato bello fino all'arrivo in F1, i primi due difficili ma importanti per l'esperienza fatta. In gara andiamo un po' meglio, bello chiudere l'ultimo GP all'ottavo posto per mettere un po' di fieno in cascina per il Costruttori".