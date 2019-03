Si è alzato il sipario sul primo weekend del Mondiale di Formula 1. A Melbourne, Australia, il semaforo verde come di conseueto si è acceso con la conferenza stampa dei piloti, alla quale hanno partecipato Sebastian Vettel (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes), Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricicardo (Renault) e Robert Kubica (Williams). Una conferenza che si è aperta con il ricordo di Charlie Whiting, Race Director della F1 improvvisamente morto a Melbourne per un'embolia polmonare. Tutti i piloti sono apparsi visibilmente scossi per la notizia. "Sono sconvolto - ha detto Vettel - il mio pensiero va alla sua famiglia". "Pessima notizia con cui svegliarsi questa mattina - ha sottolineato Ricciardo - Whiting era sempre con noi anche quando gli davamo un notevole carico di pressione. Era sempre dalla nostra parte, sempre disponibile. Daremo di tutto in questo weekend anche per lui".



Le sensazioni di Vettel

L'anno del definitivo rilancio? Sebastian Vettel ha sensazioni positive: "I test sono andati bene e sono ottimista. Siamo più prepararti e penso si possa solo migliorare. All'inizio della stagione c'è un po' di nervosismo perché dobbiamo capire dove siamo. Cambio del regolamento? Nei test non si seguono le altre macchine, non so dove sono ma non credo ci sia una grossa differenza".

Hamilton prudente, Verstappen scostante

La prima conferenza 2019 di Lewis Hamilton è stata un po' come i test di Barcellona per la Mercedes: una sorta di nascondino dove il britannico non si è esposto granché. Ma il campione del mondo qualcosa lo ha precisato: "Difficile interpretarci dopo i test? Non credo, penso sia chiaro. Non ci siamo persi in sciocchezze perché avevamo da lavorare. Il team ha delle persone grandiose e l'energia che c'è è fonte d'ispirazione. Toto Wolff ha caricato tutti, vediamo persone appassionate. Loro sono dei soldati e daranno tutto per continuare a migliorare". Scostante con i media Max Verstappen, ma non è certo una novità. Il belga-olandese della Red Bulla alla domanda sul "come hai trascorso la pausa invernale?" ha risposto con un secco: "Non vengo certo a dirlo a voi".

L'applauso per Kubica

Il GP di Malbourne segna il ritorno ufficiale in gara per Robert Kubica. Per il pilota della Williams un applauso sincero da parte dei colleghi presenti in conferenza. "Sono emozionato, è passato tanto tempo dalla mia ultima gara. Devo cercare di essere pronto. Non abbiamo avuto un inizio perfetto e tante cose sono da verificare", ha detto il driver polacco.





Di seguito tutta la conferenza piloti