Continua la crisi di Sebastian Vettel, 13esimo a Monza dopo un doppio errore al sesto giro. Leo Turrini ha parlato del pilota tedesco e della sua prestazione nel GP d'Italia: "Per Seb è il momento più difficile della carriera. Si diceva che fosse in declino già nel 2014, poi in Ferrari aveva ritrovato smalto ed entusiasmo. Ora non vince una corsa da oltre un anno e si ritrova in casa un campione in rampa di lancio. Un pilota con 4 titoli Mondiali in bacheca deve trovare da sé la forza per reagire. A cominciare dal prossimo GP di Singapore"

