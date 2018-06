E' stato il giorno della conferenza piloti, ad Assen, venerdì si scende in pista: MotoGP alle 9.50 con la prima sessione di prove libere. "Quello del Montmelò è stato un bellissimo fine settimana perchè ho aumentato ulteriormente il mio vantaggio" ha sottolineato il campione del mondo in carica Marc Marquez. "Nei test abbiamo anche fatto qualche passo avanti. Continueremo a lavorare per trovare l'assetto migliore. L'obiettivo ad Assen è il podio. Il Mondiale? E' lotta aperta a 5-6 piloti". Nessun progresso invece nei test per Valentino Rossi, lontano 27 punti in classifica da Marquez: "Non abbiamo avuto molto da provare, purtroppo, la moto sarà identica a quella con cui ho affrontato il GP di Catalunya. Non sono riuscito a migliorare i miei tempi nei test, ma dobbiamo farlo in fretta". Si parla di nuovi team satellite Yamaha: "Avere quattro moto sarebbe molto importante per il team, aiuta a migliorare, e sarei molto felice se nel progetto ci fosse Franco Morbidelli. Credo che possa essere molto forte in Yamaha. Spero non abbastanza da battermi ...". Ha battuto tutti negli ultimi due GP Jorge Lorenzo: "Ho vinto due gare, è vero, ma alla fine sono solo due, dobbiamo ancora vedere come ci adatteremo su molti circuiti. Dobbiamo restare calmi, umili e lavorare duro". Punta a tornare sul podio Johann Zarco: "Devo lavorare molto su di me, non c'è nulla da sviluppare sulla moto".