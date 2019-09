Il divorzio era già nell'aria. Il rapporto tra Johann Zarco e la KTM sarebbe terminato nel 2020, con un anno di anticipo rispetto a quello che era l'accordo iniziale. La rescissione era quindi già certa, ma le priorità sono state rivalutate (anzi, meglio dire "anticipate"). Il francese non tornerà più in pista e sarà subito sostituito (già in occasione del Gran Premio di Aragon) fino al termine del 2019.

A prendere il posto di Zarco ci sarà Mika Kallio, che ha esordito con la KTM in MotoGP a Valencia nel 2016 ed ha contribuito allo sviluppo della RC16 disputando sette wildcard tra il 2016 e il 2018. Con due piazzamenti nella top 10, un totale di 16 vittorie e 49 podi nelle categorie inferiori, Kallio è impaziente di offrire un nuovo slancio alla KTM in top class, per affrontare insieme il finale di stagione 2019.

Zarco saluta la KTM dopo tredici GP, le parti infatti hanno già rinunciato al secondo anno di contratto. "Siamo convinti che Mika possa aiutarci con il suo curriculum e la sua conoscenza. Da adesso possiamo iniziare a lavorare anche in chiave 2020 - ha dichiarato il Team Manager KTM, Mike Leitner - La nostra priorità infatti era quella di assicurarci che le nostre risorse potessero esser sfruttate al meglio da subito. Comunque ringrazio Zarco per quanto fatto, noi lo supporteremo fino al termine del contratto e gli auguriamo il meglio per il futuro". Ulteriori dettagli saranno forniti dalla KTM nel corso del prossimo GP di Aragon.