Dovizioso ha le idee chiare: "Vogliamo e dobbiamo fare meglio di Misano". E' questo il suo imperativo nel giorno che anticipa le prime prove libere del GP di Aragon, 14esimo GP della stagione. Il ducatista ha bei ricordi al Motorland: "Nel 2018 che la siamo giocata fino alla fine, chiudendo al secondo posto. Mi aspetto di essere più competitivo di Misano, possiamo fare bene anche quest'anno". Rispetto alll'ultimo GP l'atmosfera è decisamente cambiata: "Arrivare qua in mezzo al deserto, con tutta questa calma, non èp tanto male...". Sull'esultanza scatenata di Marquez dopo la vittoria: "È incredibile e affascinante quanto ancora riesca a godere per i successi dopo questo dominio, chapeau".

Ancora più di Dovizioso cerca il riscatto Petrucci: "Non ha fatto benissimo negli ultimi GP ed è andato un po' giù anche di animo, di grinta. E' normale, ma mi aspetto di vederlo molto più competitivo rispetto a Misano. Aiutarlo? Sono sempre stato aperto con lui, se c'è la possibilita di migliorarci a vicenda tanto meglio".

"Alzare il livello per lottare con Marquez"

"Abbiamo avuto un po' di sfortuna, qualche volta non è stata colpa nostra, ma Marquez è riuscito a lottare per la vittoria in ogni gara e se vogliamo lottare per il titolo dobbiamo fare qualcosa di più", aggiunge Dovizioso in conferenza. L'obiettivo per questo fine stagione? "La 2^ posizione nel Mondiale è importantissima, ma sappiamo che Yamaha e Rins possono essere molto veloci, quindi dobbiamo essere molto attenti e lavorare al meglio per il futuro".

"Obiettivo podio"

Impossibile nascondere i problemi avuti a Misano: "Non sono soddisfatto del 6° posto ma abbiamo faticato con l'anteriore e il divario rispetto a Marquez e Quartararo era ampio. Le condizioni erano strane, abbiamo sofferto moltissimo". Ma ad Aragon il ducatista vuole rifarsi: "Il tracciato non è l'ideale per noi, ma vogliamo tornare sul podio".